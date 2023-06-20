В США уверены, что российская армия освободит Одессу и Харьков после разгрома ВСУ

Российские войска освободят Одессу и Харьков после разгрома украинской армии.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, подразделения ВС РФ, уничтожив наступательные силы ВСУ, перейдут к своему наступления, нанеся по украинской армии удар с использованием свежих резервов.

В этом случает, как убеждён высокопоставленный отставной американский офицер, Киев уже не сможет остановить войска ВС РФ.

«Они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии – потерять оба города», – предположил Дэвис.

При этом он подчеркнул, что военная техника, переданная Украине странами Запада, не помогла им грамотно организовать успешную наступательную операцию.

«Киевские власти совершили много ошибок, которые привели к уничтожению большого количества боевиков, а в дальнейшем приведут и к потери новых территорий», – резюмировал подполковник армии США в отставке.

Как писал «Эксперт», ранее Дэвис рассказал, когда Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россий. По его мнению, это случится сразу же после провального контрнаступления ВСУ.

