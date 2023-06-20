В ВТБ сообщили о трехкратном росте денежных переводов физлиц в дружественные страны

Розничные клиенты банка ВТБ с начала текущего года провели свыше 85 тыс. денежных переводов в дружественные страны, что в три раза превышает показатели того же периода прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

«С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 85 тыс. переводов за рубеж, что в три раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ежедневно банк проводит до 1 тыс. трансграничных переводов, этот показатель также в три раза выше», — указывается в сообщении.

В кредитной организации отметили, что с начала 2023 года розничные клиенты совершили переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб., при этом самыми востребованными оказались операции с Беларусью и Казахстаном — на них приходится свыше 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса.

В качестве способа перечисления средств клиенты чаще всего выбирают сервис по реквизитам на банковский счет, рассказали в банке.