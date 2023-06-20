Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях по развитию территорий и производств

Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы заключил 16 соглашений для развития промышленности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), прошедшем с 14 по 17 июня в Северной столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди партнеров - крупные производители, девелоперы и финансовые организации, федеральные и региональные ведомства. Стороны договорились о создании новых производств и формировании комфортной городской среды, развитии кадрового потенциала, беспилотного транспорта и промышленного туризма, уточнил Ефимов.

Помимо этого, правительство Москвы провело более 10 мероприятий с экспертами для обмена опытом по привлечению инвестиций, управлению ресурсами, реализации городских программ, проектов и развитию механизмов государственно-частного партнерства.

Среди важных соглашений, подписанных на форуме, договоренности с одним из крупнейших в России IT-холдингов «Т1» для запуска производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тестовый беспилотник планируют выпустить в индустриальном парке «Руднево» до конца года. Обмениваться опытом и знаниями стороны смогут на площадке Федерального центра беспилотных авиасистем. Готовить кадры для беспилотного транспорта будет «Московская техническая школа» («МТШ»), соответствующее соглашение власти подписали с компанией «Иннопрактика».

Инновационные лекарства в особой экономической зоне столицы будет производить компания «Промомед», рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. На эти цели инвестор направит около 4,3 млрд рублей. На первом этапе планируется выпускать примерно 250 тысяч флаконов в год. Под эти цели создадут более 400 рабочих мест.

Также в ОЭЗ появится лаборатория с опытно-производственным участком для разработки новейших препаратов и масштабирования технологических процессов. Как отметили в пресс-службе комплекса, проект поможет выпускать аналоги зарубежных препаратов для лечения жизненно важных заболеваний.

К нацпроекту «Производительность труда» в Москве по итогам форума присоединились аптечная сеть «Ригла», ПАО «Газпром Автоматизация» и ООО «Газпромтранс». Предприятия будут оптимизировать производственные процессы, обучать сотрудников бережливому производству, что повысит эффективность работы предприятий.

Благодаря участию в проекте компании смогут экономить ресурсы и высвободить средства для внутренних инвестиций, подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. За полтора года к проекту присоединились более 150 столичных компаний. При этом 42 компании завершили первый этап проекта и внедрили методики, благодаря которым экономический эффект превысил 1,5 млрд рублей.

На форуме правительство столицы договорилось создать межрегиональные промышленные туристические маршруты с Тверской областью. Проект поможет расширить знания туристов о промышленном секторе двух регионов, показать, как работают предприятия и рассказать о становлении отечественной индустриализации. Промышленники, в свою очередь, смогут поделиться компетенциями друг с другом.

Дополнительную поддержку получат два концессионных проекта – по созданию двух заводов по термической обработке илового осадка сточных вод в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. На ПМЭФ «ДОМ.РФ» и Банк «ДОМ.РФ» подписали соглашения с городскими властями, из которого следует, что они обеспечат кредитование проектов на сумму около 28 млрд рублей.

Сформировать комфортную городскую среду планируется в ТиНАО, где появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 71 тыс. кв. метров. Соответствующие договоренности заключили с ООО «Комбинат инновационных технологий – МонАрх».

По второму договору о комплексном развитии территорий ООО «Специализированный застройщик «Артстрой» (входит в ГК «Основа») построит современный жилой квартал с инфраструктурой на участке №17,18 бывшей промзоны «Вагоноремонт». Проект позволит открыть более 4 тысяч новых рабочих мест.

На сессиях ПМЭФ также обсуждали эффективность бюджетной политики, где вице-мэр Ефимов сообщил, что каждый рубль из бюджета помогает столице создать 2-3 рубля частных инвестиций, а вложения в транспорт приносят еще больше средств. Город тратит на развитие около 40% бюджета, что в итоге способствует высоким доходам.

На форуме обсуждались и отдельные механизмы привлечения частных инвестиций. Часть сессий была посвящена зеленым облигациям для населения и реализации программы комплексного развития территорий. Также Москва сообщила о создании ESG-рэнкинга городов и регионов ЕАЭС.