Владислав Овчинский: московские промышленники провели почти 70 встреч с бизнесменами Алжира

Промышленные компании из Москвы провели 78 встреч с дистрибьюторами Алжира в рамках бизнес-миссии в эту республику, сообщил 20 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Участие в бизнес-миссии приняли более 50 компаний. «В байерской программе Центра "Моспром" поучаствовали 5 столичных экспортно-ориентированных предприятий промышленного сектора. За три дня они провели 67 целевых встреч с 30 профильными алжирскими ведомствами и бизнес-структурами», – сказал Владислав Овчинский.

В том числе, один из московских производителей электрозарядных станций подписал соглашение с алжирским промышленным холдингом. Компании будут вместе работать над проектом «Умный город». В частности, это разработка и внедрение системы умных светофоров и оптимизация процессов вывоза бытовых отходов. «Благодаря бизнес-миссии мы обрели широкое представление о рынке Алжира и смогли посетить ключевые объекты транспортной и информационной инфраструктуры столицы для определения точек применимости наших решений и продуктов. А подписание соглашения с алжирскими партерами о проведении пилотов по контролю за перевозками и интеграции умных светофоров перевело нашу деятельность из презентационной в проектную», — прокомментировал генеральный директор компании «ГК Интермобилити» Даниил Титаренко.

Кроме того, алжирская компания, связанная с цифровизацией процессов в IT и телекоммуникациях, заинтересовалась московской продукцией для обеспечения безопасности. Стороны продолжат переговоры, чтобы обсудить возможные варианты поставок.

Помимо целевых встреч, которые прошли в рамках бизнес-миссии, промышленники из столицы приняли участие в конференции «Геополитическая трансформация: вызовы и возможности для бизнеса», а также в круглом столе, посвященном теме цифровой трансформации транспортного комплекса.

Напомним, центр «Моспром» оказывает поддержку экспортерам столицы. Его эксперты анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику для стратегии выхода компаний за рубеж. А в рамках байерской программы аналитики центра бесплатно помогают искать контрагентов, проводить переговоры с потенциальными партнерами, участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках. Так, в 2022 году московские экспортеры несырьевой продукции нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.