«Взлетит» ли проектное финансирование в суверенном режиме

В апреле 2023 года Постановлением Правительства были определены критерии отнесения проектов к приоритетным для решения задач структурной трансформации российской экономики. Тогда же Банком России были раскрыты условия риск-ориентированного банковского регулирования, которое предполагает уменьшающее давление на капитал снижение риск-коэффициентов по кредитам, которые выдаются под такие проекты.

Учитывая, что на госбанки приходится более половины банковского сектора, такие меры можно рассматривать как неденежную докапитализацию и недвусмысленный сигнал к действию своих дочерних структур по кредитованию таких проектов. Это решение выглядит более изящным, чем прямые вливания бюджетных средств. В качестве плюсов можно назвать определение четкой таксономии проектов на уровне Правительства, дополненной внешней оценкой риска с помощью кредитных рейтингов, а также лимитирование льгот для банков в зависимости от размера капитала и среднегодовой прибыли.

Таксономия по лекалам ESG

Фундаментальность задачи поддержки роста и адаптации экономики потребовала первым делом определить приоритетные направления проектов. Нельзя сказать, что что-то подобное делается впервые, но, пожалуй, отличительным является в этот раз обращение к успешному опыту по созданию таксономии ESG-проектов.

Постановлением Правительства определены как приоритетные две группы проектов: проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). Основными критериями, кроме отраслевой принадлежности, стали отнесение производимой продукции к российской в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 2015 г., включающего разные отраслевые условия подтверждения локализации, и фиксация минимальной доли выручки от продукции, соответствующей таксономии, в размере не менее 50%.

Полномочиями по ведению реестра проектов ТС и САЭ наделен ВЭБ.РФ, который также осуществляет отбор экспертных организаций для оценки соответствия проектов таксономии. Исходя из опубликованных критериев, как и в случае проектов устойчивого развития, ведущая роль среди экспертных организаций отводится кредитным рейтинговым агентствам. Но заметным отличием от практики выделения зеленых и социальных проектов стали два момента: возможность верификации соответствия проекта таксономии самими банками, что несет в себе прямой риск конфликта интереса, а также завидная скорость, с которой было представлено льготное банковское регулирование.

Стимулы для банков

Согласно утверждённым условиям стимулирующего регулирования Банка России, льгота по риск-весам по таким проектным кредитам будет варьироваться от 10% до 70%. Размер будет зависеть от отнесения к первой или второй группе таксономии и величины кредитного риска.

Для получения наибольших льгот заемщик должен иметь кредитный рейтинг не ниже А- по российской рейтинговой шкале. Проекты без кредитного рейтинга тоже смогут получить послабления, но они будут не более 30%. Предполагается, что экономия на капитале должна стимулировать банки кредитовать проекты приоритетных направлений или даже снижать стоимость заимствований для таких заемщиков. По планам Правительства льготное регулирование обеспечит до 10 трлн рублей дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей.

Не беря в расчет возможные административные стимулы по «суверенитетному» кредитованию, заявленные сниженные коэффициенты риска — все еще недостаточный инструмент для решения столь масштабных задач. Тем более, что льготными риск-весами в полной мере смогут воспользоваться только банки, соблюдающие надбавки к капиталу без учета временных послаблений. Экономия на капитале – это ощутимый плюс, но он не решает проблемы нехватки долгосрочного фондирования самих банков, что сильно ограничивает их участие в проектном финансировании, которое по определению предполагает длинные сроки кредитования.

Логичным было бы распространение стимулирующих мер на коллективные инвестиции и НПФ и СК, которые обладают длинными пассивами. Кроме того, облигационный рынок за счет механизмов секьюритизации и синдицирования должен помочь решить проблему роста концентрации кредитного риска ведущих российских банков на крупнейших российских заемщиках и проектах.

Однако жесткое регулирование и ограниченность материальных стимулов к получению повышенной доходности свели на нет привлекательность минимального риска для НПФ. Текущий объем проектных облигаций в обращении составляет не более 250 млрд рублей при величине совокупного портфеля пенсионных средств 7,1 трлн рублей (включая средства СФР). Выпуски инфраструктурных облигаций, специальных целевых проектных облигаций, введенных Банком России в обновлённых стандартах эмиссии ценных бумаг в 2019 году, до сих пор не состоялись на рынке.

Запрос на комплексную систему мер

Вопрос финансирования является безусловно, важным, но далеко не единственным, который стоит перед потенциальными инициаторами проектов. Проектное финансирование, которое априори является более рискованным, нуждается в развитии вспомогательных инструментов управления рисками: хеджирующих инструментов в части валют и ставок, международного перестрахования крупных проектных рисков, совершенствования механизмов государственных гарантий, предполагающих усиление их безусловного характера и полного покрытия выплат инвесторам, разделения рисков сбыта с помощью гарантированной доходности в стиле ГЧП, субсидирования колебаний плавающей процентной ставки.

Кроме того, успешная реализации многих крупных проектов невозможна без кооперации с дружественными странами как в части обмена технологической экспертизой, так и прямого участия в проектах в роли подрядчиков, поставщиков, покупателей или кредиторов. Ограниченные возможности даже дружественных юрисдикций по контактированию с российской стороной требуют новых решений в части управления логистикой поставок оборудования и сбыта продукции и трансграничных расчетов.

Структурная трансформация экономики требует вклада разных ведомств в создание комплексной стимулирующей среды для запуска приоритетных проектов. Без решения этих задач проектным компаниям будет сложно получить высокие кредитные рейтинги, что может ограничивать стимулирующее влияние предложенных пониженных риск-коэффициентов.

