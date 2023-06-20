Заключительный показ иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Иная реальность»

Особняк Дашков, 5 – уникальное в своем роде культурное пространство, в стенах которого широкий зритель открыл для себя формат иммерсивного шоу. «Вернувшиеся» были впервые показаны 1 декабря 2016 года именно в Москве, а в 2017 году в Санкт-Петербурге уже был создан иммерсивный театр. За более чем 6 лет существования “Вернувшихся” в двух российских столицах более 140 000 гостей из 30 стран мира посетили 780 шоу. Среди 120 исполнителей ролей в постановке были задействованы, такие звёзды как Кристина Асмус, Кирилл Нагиев, Валерия Шкирандо, Алексей Карпенко, Александр Шульгин, Анна Хилькевич, Глафира Тарханова, Станислав Ярушин, Константин Плотников, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анастасия Чистякова, Глеб Бочков, Арам Вардеванян, Елизавета Шакира, Ксения Михеева, Роман Евдокимов и другие. Для проведения каждого показа задействовано более 50 человек технического и творческого персонала, которые готовят площадку к началу шоу около 5 часов. Теперь круг замкнулся – история “Вернувшихся” завершится юбилейным 800-м показом в родных стенах Особняка на Дашковом пер. 5.

Мигель, продюсер и режиссер: «Легенда уходит. “Вернувшиеся” стали уникальным и первым для России иммерсивным шоу мирового уровня. Я счастлив, что нашими гостями стали более 140 000 человек в Москве и Санкт-Петербурге! Сейчас настало время для нового. Нас ждут сразу несколько новых масштабных проектов, и сейчас силы всей команды будут направлены на их подготовку. Но для каждого, чью душу затронули “Вернувшиеся”, и для каждого, кто еще не был на шоу, сейчас есть эта возможность - прийти на заключительные показы».

Глафира Тарханова, актриса: «Я очень рада, что мне удалось стать причастной к «Вернувшимся». Это грандиозный для меня опыт, в первую очередь, как для зрителя, и конечно же как для актрисы. Я очень надеюсь, что в моей жизни будет еще что-то похожее, хотя мне кажется, что это неповторимо».

Анвар Халиулаев, актер: “Этот дом пришел ко мне во сне. Необъятный, скрывающий в себе множество тайн.. видимо не все удастся разгадать. Тупо гляжу на потухший свет в окнах особняка и повторяю беззвучно слова Освальда: «я должен был вернуться». Вычеркиваю «был». Повторяю. «Я должен вернуться»”.

Особняк Дашков, 5 уже этим летом ждут большие изменения. Он станет уникальным культурным пространством для жителей и гостей Москвы, обязательной для посещения достопримечательностью. Именно здесь будут представлены новые форматы и жанры перформансов и спектаклей. Один из проектов, который уже точно займет место в репертуарной сетке - первое семейное иммерсивное шоу с участием юных исполнителей - "Девочка со спичками", 10 показов которого прошли в начале июня при полном Sold out. Также особым местом притяжения станет Ibsen bar, который в обновленной концепции будет открыт для посетителей не только в дни шоу.