Акции дня: бумаги Эн+ росли на корпоративных новостях

Котировки компании Эн+ вышли в лидеры торгов на Мосбирже в среду, 21 июня. Акции подорожали на +3,76% до 485,4 руб. за штуку.

Интерес к бумагам вырос на фоне корпоративных новостей. «В компании сообщили о возобновлении активной фазы строительно-монтажных работ по проекту Сегозерской ГЭС и планах в ближайшие 2-3 месяца выйти на нужный темп строительства. Эн+ холдинг помимо прочего также предполагает построить угольную станцию на базе Мугунского угольного разреза», - прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,56% до 2819,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,42% до 1057,74 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:30 мск составила 77,13 долларов за баррель (+2,27%). Российская валюта слабела – 83,99 руб. за доллар.