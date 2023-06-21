Автоломбард выходит на биржу

Московская биржа включила в третий уровень листинга акции компании «СмартТехГрупп», которое владеет 100% ООО «МФК «КарМани», работающим под брендом CarMoney. Основной виде деятельности CarMoney – выдача займов под залог автомобилей.

Как говорится в материалах компании, займы выдаются на сумму до 1 млн руб. на срок до 60 месяцев под процентную ставку от 34% до 105,5% годовых. Компания обещает выдавать займы гражданам с любой кредитной историей, от которой, вероятно, зависит ставка.

Схема продажи акций выглядит запутанной.

Согласно сообщению компании, общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции же для продажи будут переданы двумя текущими акционерами компании.

Из этих объяснений непонятно, какая доля акций компании будет выведена на биржу.

В сообщении «СмартТехГрупп» говорится, что привлеченные средства будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии, которая будет проводиться примерно в тот же период. При этом количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов. Следует отметить, что тем самым будут размыты доли миноритариев.

При этом акционеры компании планируют принять на себя обязательства не отчуждать принадлежащие им акции ранее 180 дней с момента начала биржевых торгов. Но два акционера, которые передадут свои акции для продажи на бирже, могут реализовать до 6% акций после того, как 600 млн руб. поступит в капитал компании.

Это создает вероятность того, что при росте биржевой цены акции тут же может начаться процесс откэшивания акционеров.

В начале 2023 года «СмартТехГрупп» привлек капитал в размере 229 млн руб. по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds. Средства были направлены в капитал операционной компании ООО «МФК «КарМани».

В пресс-релизе говорится, что на дивиденды предполагается направлять 50% чистой прибыли за год. Однако в положении о дивидендной политике, опубликованной на сайте компании, отмечается, что на выплату дивидендов может быть направлено не менее 25% и не более 50% от чистой прибыли при выполнении ряда условий. Среди них – необходимость исполнить целевые финансовые показатели общества не менее чем на 85%.

Чистая прибыль компании в прошлом году выросла до 403 млн руб. с 242 млн руб. в 2022 г. При этом выручка не изменилась, что может быть связано с недостатком капитала для расширения бизнеса.

«СмартТехГрупп» заявляет об огромном потенциале роста бизнеса. По оценкам компании, объем рынка займов под залог авто в России оценивается в 1,9 трлн рублей. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует CarMoney, ее оценка размера рынка составляет 132 млрд руб. При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых займов сегодня составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%. Потенциал для роста – 94% незанятого рынка.

В обзоре инвесткомпании «Открытие» отмечается, что «бизнес-модель CarMoney показала свою эффективность и устойчивость в условиях экстремальных стресс-тестов периода пандемии 2020 года и геополитического кризиса, начавшегося в 2022 году. В указанные периоды компания продолжала наращивать кредитный портфель и генерировать чистую прибыль в отличие от подавляющего большинства финансовых институтов».

Аналитики «Открытия» ждут роста чистой прибыли CarMoney до 662 млрд руб. в 2023 г. и до 1748 млрд руб. в 2027 г. Реализация этих прогнозов открывает высокий потенциал роста курсовой стоимости акции, но в любой момент на бирже могут оказаться выставляемые на продажу акции текущих акционеров.