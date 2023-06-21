«АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке российского банка альянса Renault-Nissan

Концерн «АвтоВАЗ» сообщил о закрытии сделки по приобретению 100% акций РН Банка, являвшегося российским банком альянса Renault-Nissan.

Об этом пишет «РИА Новости».

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«В июне 2023 года АО "Автоваз " закрыл сделку по приобретению 100% акций РН Банка у BARN B.V.», — говорится в сообщении пресс-службы автохолдинга, которое приводит агентство.

В «АвтоВАЗе» отметили, что детали сделки не подлежат разглашению.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал специальное распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗу» разрешена покупка холдинговой компании BARN B.V. Через эту структуру РН Банком владели Юникредитбанк, французская Renault и японская Nissan.

Говоря о предстоящей сделке, гендиректор автоконцерна Максим Соколов заявлял, что банк позволит «АвтоВАЗу» взаимодействовать с дилерами, осуществлять факторинг и работать с программами господдержки, в том числе по льготному кредитованию и лизингу. Кроме того, РН Банк нужен «АвтоВАЗу» для кредитования и развития дилерских центров.

«Бизнес банка является достаточно стабильным и прибыльным. Поэтому это приобретение хорошего актива. "АвтоВАЗ" вообще еще с советских времен имел банк в своей структуре, который так и назывался — "Автовазбанк". Переход РН Банка в периметр бизнеса "АвтоВАЗа" — это вполне логичный этап развития нашей компании. Фактически мы идем по пути "собирания" активов альянса Renault-Nissan, расположенных на территории РФ», — отмечал топ-менеджер.