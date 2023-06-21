Биткоин: ну вот, опять

Технические предпосылки роста курса биткоина начали прослеживаться в середине прошлой недели, когда стоимость фьючерсов на биткоин стала опережать цену спотовой монеты. Обычно это говорит в пользу того, что спекулянты начали играть на повышение, и даже готовы платить за удержание длинных позиций.

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21 июня на пике процентная ставка за лонги по бессрочному фьючерсу на курс биткоина к доллару США на криптовалютной бирже Deribit достигала 0,05% за 8 часов, или примерно 55% годовых.

Немногие аналитики, которые пытаются объяснить рост криптовалюты, говорят, что покупку биткоина начали крупные компании. В частности, глава компании CryptoQuant Ки Ён Джу не исключает, что за скупкой криптовалюты могли стоять крупные игроки типа BlackRock и Fidelity в ожидании ралли.

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Однако эксперты портала tradingview.com отмечают, что что на практике крупные инвесторы склонны покупать криптовалюту через внебиржевые OTC-сделки (over-the-counter, внебиржевые сделки), чтобы минимизировать влияние своих закупок на рыночный курс.

На прошлой неделе одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock подала заявку на создание ETF (торгуемый на бирже фонд) на биткоин. Но тогда эта новость вызвала лишь незначительный рост цены биткоина.

А в среду прошла информация, что примеру BlackRock последовали два других инвестиционных гиганта — Invesco и WisdomTree – которые также объявили о намерении получить разрешение на создание в США ETF на биткоин.

Если эти инициативы будут одобрены, то инвесткомпаниям придется купить биткоины, которые станут основным активом новых фондов.

С большой вероятностью можно полагать, что немаловажную роль в росте биткоина последних дней сказал эффект шорт-сквиза, то есть рост актива за счет закрытия коротких позиций спекулянтами.

Но это лишь предположения, никаких ярко выраженных объективных причин для повышения капитализации криптовалютного рынка пока не называется. Впрочем, биткоин и ранее очень часто рос без каких-либо поводов.

С начала текущей недели стоимость основной криптомонеты на пике росла на 16%. Причем тело каждой дневной свечи по размеру превышало предыдущее. Очень часто это говорит о том, что восходящая фаза движения не завершена.

С точки зрения технического анализа, которым стоит руководствоваться при торговле на крипторынке, по состоянию на вечер среды пара биткоин-доллар пытается закрепиться выше сопротивления 30 тыс. Если это удастся сделать, то следующей целью «криптобыков» станет район $35,5 тыс. за монету, а потом - $44,5 тыс.