«Наливайки» хотят уравнять с магазинами

Госдума обсудит инициативу зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова. Он предложил ограничить время продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, периодом с 23:00 до 08:00. Об этом сам автор инициативы сообщил по итогам первого заседания рабочей группы журналистам.

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Ранее по предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которая занялась темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общепита с продажей алкоголя, так называемых «наливаек», напоминает ТАСС.

Напомним также, что ранее депутатами обсуждалась и предложения о полном запрете продажи алкоголя в помещениях, расположенных в жилых домах. Нынешняя инициатива выглядит по сравнению с прежними достаточно мягко.



«"Наливайки" уже давно стали источником постоянного беспокойства для жителей многоквартирных домов по всей стране. Эти питейные заведения в ночное время притягивают разных сомнительных личностей, которые устраивают разборки, драки и не дают спокойно спать жителям домов. Так, только в моем родном Северодвинске в небольшом округе к питейным заведениям вызывали скорую помощь 140 раз, а полицию - более 200 раз за год», — передает ТАСС слова Спиридонова.

«За введение ограничений выступила более половины субъектов страны на сегодняшнем заседании, в том числе Нижегородская область и депутаты Мосгордумы. Предложил коллегам, входящим в рабочую группу, совместно проработать детали законопроекта и стать его соавторами. Это серьезнейшая проблема, мы должны ее решить», — резюмировал Спиридонов.

Инициатива воспринимается двояко, отмечает координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов. С одной стороны, указывает он, понятно, почему, эта инициатива выносится. Если таких баров/кафе множество (особенно это касается крупных городов), то появляются проблемы шума, обеспечения правопорядка в таких домах.

С другой стороны, продолжает эксперт, наличие ограничений по продаже алкоголя при отсутствии ограничений по работе самого заведения не мешает клиентам закупить необходимое количество алкоголя до 22:00 и продолжать отдыхать. То есть, глобально эта мера ни на что не влияет.

«Что касается установления минимальной площади для питейных заведений в домах – не менее 50 кв. метров, эту инициативу я поддерживаю. Часто бывает, что заведения, называющие себя барами, занимают площадь 15-20 метров, а по факту являются альтернативой магазинам и местом продажи алкоголя в ночное время», – говорит Дмитрий Аббакумов.

Инициатива абсолютно правильная, уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Для заведений, расположенных в жилых домах, давно уже следует ограничить продажу алкоголя. Так как это доставляет неудобства жителям и может быть даже небезопасно. Кроме того, подобные заведения частенько нарушают закон о тишине.

По закону в «наливайках» после 23.00 отпускать алкоголь должны только в открытой таре, и посетители должны употреблять на месте, отмечает юрист, но, по факту так делается не всегда. Очень распространены случаи, когда спиртосодержащей продукцией торгуют на вынос. За этим также надо ужесточать контроль, заключает Гусятникова.