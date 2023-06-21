Что такое фестиваль Odyssey?

Легендарный музыкально-костюмированный фестиваль за последний год обогнул половину Земного шара, обзаведясь тысячами последователей в Индонезии, Таиланде и Дубае и вернулся в Санкт-Петербург - город своего рождения, - чтобы отпраздновать свое пятилетие.

Пятый большой фестиваль ODYSSEY объединит собой площадки культурного квартала “Брусницын“, Roof place и обновленную набережную Финского залива.

Это фестиваль, сочетающий в себе разные концепции и тематики: Бал цветов, Наташа Ростова в космосе, Восток, Дивный Новый Мир, Ренессанс, Праздник урожая, Масленица, 5 Elements, Fairyland, Atlantis и многие другие. Важная составляющая каждого события - самовыражение, это реализовано через образы, которые готовят гости, чтобы перевоплотиться и соответствовать концепции фестиваля. Также мультивселенная Odyssey - это музыкальный лейбл, агентство по организации нестандартных корпоративных мероприятий и бренд, под которым команда выпускает одежду и аксессуары.

Odyssey - это отсылка к самому романтизированному и красивому древнегреческому эпосу, имя, которое во всем мире ассоциируется с путешествием и приключениями. Для нас фестиваль - это про путешествие длиною в жизнь. И в первую очередь, путешествие вглубь себя. Все, что мы делаем отражает эту идею: наша музыка, гастроистория и даже локации, в которых проходит Odyssey - все это про стирание границ между странами, языками и религиями. И наконец, наша миссия - стирание границ в человеческом сознании.

Сейчас много говорят о том, что музыкальные фестивали стало делать значительно сложнее - выбор артистов меньше, привоз иностранцев сложен или совсем невозможен. С какими вы столкнулись сложностями и как их решаете?

Сложности начались еще во время пандемии, поэтому для нас это уже более-менее привычная история. В условиях отсутствия у организаторов возможности привезти иностранных артистов, гонорары российских выросли в несколько раз. Но нашей задачей всегда было и остается привить нашим гостям идею посещения мероприятий не ради хедлайнеров, но ради экспириенса, атмосферы и эстетических, музыкальных впечатлений, которые они могут здесь получить.

Odyssey стал родоначальником этого тренда. 5 лет назад, когда мы создавали фестиваль еще мало кто знал о таких вечеринках. Не был популярен стиль музыки organic, который главенствует на фестивале. За эти годы появилась целая индустрия подобных мероприятий, а артисты, которые вместе с нами начинали свою музыкальную карьеру, достигли уровня международных лейблов: Fake mood, Dibidabo, Nikola Melnikov, Soul of Void, Volen Sentir, Zuma Dionys и другие.

Одиссея была в Таиланде, на Бали, в Эмиратах. Планируется ли в ближайшее время где-то ещё за рубежом устраивать фестиваль?

Да, уже в этом году и начале следующего нас ждут фестивали в Италии, Казахстане, Дубае, на Бали и в Тайланде. На Бали мы стали первым русским комьюнити, с которым подписал долгосрочный контракт самый яркий клубный проект в юго-восточной Азии - Savaya Bali, несмотря на международную повестку и то, что головной офис компании-владельцев находится в Лас-Вегасе. Savaya увидели в нас потенциал и поддержали, что, конечно, очень важно и ценно. Мы уже провели там пять вечеринок, в этом году планируется еще шесть. Посещаемость каждой - 2000-3000 человек.

Организация большого мероприятия – это всегда много нюансов. Расскажите о самых интересных и неожиданных моментах, с которыми вашей команде приходилось сталкиваться за 5 лет активной ивент-деятельности?

Самая первая Одиссея в 2018 году проходила в тогда еще только достраивающемся пространстве Севкабель-порт. За день до фестиваля на площадке бывшего завода сняли асфальт, что в корне порушило планы по застройке. Но мы с командой Севкабеля решили завезти туда 20 камазов песка - тем самым хоть немного привнести атмосферу пустыни Burning Man. Но один нюанс мы не учли: в моменте поднялся сильный ветер, который превратил Севкабель порт в настоящую пустыню с настоящей песчаной бурей.

Во время фестиваля на Гили было сразу 2 события: внезапно начался сильный шторм, мгновенно залив всю аппаратуру, крышу над диджейкой унесло в океан, звук и электричество отключились на всем острове, но мы с музыкантами взяли все подручные средства и устроили джэм под крышами соседних бунгало и пара сотен человек танцевали под дождём.

На второй день приехали 4 представителя власти с соседнего острова (события происходили во время пандемии) и попытались закрыть фестиваль, но местные старейшины вышли им навстречу и не дали даже спуститься с лодки, так как это было первое событие за год, и оно позволило прокормить 500 жителей острова.

В Петербурге был случай, когда за 3 дня до фестиваля Vostok нам отказала площадка в проведении мероприятия, и первого ноября, когда выпал первый снег, 1000 человек поехали за 70 километров в лес, где на опушке леса ждала гигантская летающая тарелка, в которой мы и провели ивент, наши друзья - приглашенные артисты с Ибицы, - до сих пор рассказывают этот опыт своим друзьям.

Но, пожалуй, я отмечу два самых интересных момента. Для того, чтобы провести первый фестиваль пять лет назад, пришлось продать квартиру (еще одну пришлось продать в ковид, чтобы проект выжил), а в этом году у нас родился сын, которого назвали Одиссей, и он урожденный аргентинец. Такая ретроспектива пяти лет жизни.