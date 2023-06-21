Генералы рассказали, чем ответит Россия на наступление ВСУ

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20 июня, выступая на коллегии Министерства Обороны, Сергей Шойгу четко обозначил дату начала украинского наступления – 4 июня, и сообщил, что за минувшее с этой даты время ВСУ предприняли 263 атаки на позиции российских военных, ни одна из которых не увенчалась успехом. Если исходить из того, что об окончании наступления министр не сказал, значит оно еще не завершено.

Более того, Шойгу сообщил, что ВСУ планируют нанести удары по России и, в частности, по Крыму крылатыми ракетами Storm Shadow, переданные Украине Великобританией в начале мая. Дальность этих ракет, как утверждает американское издание The Drive - 250 километров, однако есть модификации и с полетом до 560 километров. Сергей Шойгу отметил на коллегии, что удар такими ракетами по территориям вне зоны СВО приведет к немедленному удару Россией по центрам принятия решений на Украине.

В тексте брифинга МО РФ за 20 июня говорится, что за сутки уничтожено 9 танков ВСУ, 13 бронемашин, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области, уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ, 45-й артиллерийской бригады ВСУ, и еще четырех бригад с указанием мест расположения этих складов.

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Кроме того, ЧВК «Ахмат» сообщила о нескольких подразделениях ВСУ из числа посланных на передовую мобилизованных, которые предпочли сдаться в плен, не вступая в бой.

Всего с 4 июня, согласно сводкам минобороны, уничтожена 861 единица танков и бронемашин ВСУ (в статистике МО они считаются в одной категории), 247 артиллерийских орудий и РСЗО, 241 беспилотник, перечисляется и другая техника.

С точки зрения техники, потери очень большие, но когда же эта техника хотя бы временно закончится, и когда иссякнет наступление? Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» предположил, что атаки ВСУ закончатся примерно через три недели, после чего уже российские войска смогут перейти к активным действиям.

Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Виктор Соболев, соглашаясь с тем, что атакующего порыва ВСУ хватит не более, чем на несколько недель, в разговоре с «Экспертом» предположил, что с активными действиями российские вооруженные силы торопиться не будут.

«Предположительно, с 4 июля ВСУ потеряли около трети той техники, что была у них в наличии до наступления, но это очень скоро будет восполнено союзниками Киева из НАТО, а на смену погибшим солдатам ВСУ приедут те, кто сейчас готовятся за рубежами Украины, их количество нам не известно, - сказал «Эксперту» генерал. – Если же говорить о нашей армии, то она еще только готовится к войне. Проходят обучение мобилизованные прошлой осенью. Лишь малая часть из них уже на передовой. Из остальных нужно сформировать подразделения, провести боевое слаживание и после этого ввести эти части в зону боевых действий. Сейчас идет набор контрактников, создается еще одна общевойсковая армия из числа призываемых сегодня добровольцев. Им тоже потребуется время на обучение и боевое слаживание. Одновременно создается новая воздушная армия. Идут поставки танков. Наши танки, начиная от модели Т-80 БВМ, лучше, чем “Леопарды”, “Челленджеры” и “Абрамсы”, их много, но нужно обучить достаточное количество экипажей и вспомогательных подразделений, изготовить достаточное количество боеприпасов для масштабной победной операции. Все это делается для того, чтобы мы из оборонительной группировки превратились в наступательную армию. Это потребует времени».

Как полагает генерал, Киев и НАТО только о том и мечтают, чтобы российские войска перешли в наступление сейчас. Но наша армия пока только продолжит планомерно готовиться к нанесению сокрушительного удара, и еще некоторое время Россия будет, в основном, активно обороняться, уничтожая живую силу и технику врага, и практически не неся своих боевых потерь.

Если же враг решит использовать новое дальнобойное оружие НАТО для нанесения ударов в тыл России, то Россия, говорит военный специалист, выполнит обещание Сергея Шойгу. По мнению Виктора Соболева, под центрами принятия решения министр обороны России имел в виду здания, где располагаются структуры украинской власти, и некоторые иные объекты.

И еще один аналитик, с которым пообщался «Эксперт» – доктор военных наук Константин Сивков, токже полагает, что наступление ВСУ иссякнет через две-три недели, но опирается на другие аргументы.

«Сейчас потери ВСУ в технике – около 30% или уже больше, – сказал аналитик «Эксперту». – И если потери в живой силе там не считают, будучи уверенными, что взамен сотен тысяч погибших смогут мобилизовать еще сотни тысяч украинцев, то потери в технике будут считать и анализировать по нормам военной науки. А согласно этим нормам, наступление прекращается, если потери в технике превышают 50%. За две-три недели, ВСУ достигнут этих цифр».

По мнению специалиста, большая интрига в том, какое количество подбитой бронетехники ВСУ российские войска заберут из «серой зоны», чтобы восстановить и поставить на службу МО РФ, пока Украина будет ждать новых поставок Запада.

Кстати, как сообщают источники в зоне СВУ, у «Леопарда», как в свое время у «Тигра» уже обнаружили слабое место. Только у «Тигра» во времена Великой Отечественной это была тыльная часть, а у «Леопарда» – «крыша». Толщина брони там не превышает 15 мм, и поэтому большую «кошку» спокойно уничтожают при помощи легкого дрона, который сбрасывает на верхушку танка специальный боеприпас. С субботы по понедельник, по данным непосредственно из зоны СВО (численно они не противоречат данным МО РФ), именно таким образом было уничтожено до 20 «Леопардов», которые не вступали в бои.

В последние дни МО РФ практически перестало указывать в своих сводках количество уничтоженных бойцов ВСУ. Перечисляется, как правило, только уничтоженная техника, склады с боеприпасами и количество пораженных авиацией и артиллерией скоплений живой силы противника. По различным данным, это связано сложностью подсчета в ходе интенсивных боев. Можно принять во внимание сообщение издания «Военное дело»: со ссылкой на Telegram-каналы российских военкоров там говорится, что за первые две недели так называемого «контрнаступа» ВСУ потеряли не менее 9 600 бойцов убитыми.