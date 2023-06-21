Гитарист «КИНО» Юрий Каспарян отметит юбилей концертом на ВДНХ

Зрителей ожидает настоящее погружение в магическую матрицу песен группы «Кино» в сопровождении большого симфонического оркестра и гитары Юрия Каспаряна — ведь именно его знаменитые гитарные партии стали визитной карточкой многих песен легендарного коллектива.

«Мы не первый раз выступаем в Зеленом театре ВДНХ, это удачная площадка на открытом воздухе в центре Москвы, которая нам подходит. Опейнэйры наш любимый формат, с живой, эмоциональной аудиторией, где каждый концерт настоящий праздник. Поэтому ждём этого праздника и 1 июля», – поделился ожиданиями от концерта Юрий Каспарян.

24 июня Юрию Каспаряну исполняется 60 лет, почти 50 из которых он провел на сцене. «Юрия Каспаряна по праву называют одним из лучших гитаристов России. Музыкант по-прежнему полон сил и активно гастролирует, большое внимание уделяя инструментальным проектам. Ведь «Симфоническое «КИНО» — это не просто музыка. Это невероятные ощущения и очень эмоциональное послевкусие, – отметил организатор концертов «Симфоническое КИНО» Михаил Давыдов.

За видеоряд концерта традиционно отвечает сын Виктора Цоя – продюсер Александр Цой. Высокохудожественные световые партитуры дополнят визуальный ряд события и создадут особую атмосферу выступления. В концерте также примут участие музыканты барабанщик группы «КИНО» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр в составе 60 человек под руководством дирижера Антона Шабурова – обладателя множества музыкальных премий, лауреата международных конкурсов и фестивалей.

Все оркестровые партии написаны композитором Игорем Вдовиным, которому удалось добавить яркие музыкальные краски к каждому произведению, сохранив при этом аутентичность песен в оригинальных аранжировках. Это позволяет каждой композиции раскрыться по-новому, делает проект необычайно эмоциональным и музыкальным.