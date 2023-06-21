Губернатор Подмосковья сообщил о двух упавших в Наро-Фоминском районе беспилотниках

Два беспилотника упали вблизи одной из воинских частей в Московской области.

Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, еще один дрон упал в Новой Москве в районе деревни Лукино.