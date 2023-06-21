Инвесторы наплевали в 11-й пакет санкций

Российский рынок акций в начале сессии попытался было продолжить вчерашнее коррекционное снижение, но очень быстро умеренный оптимизм вернулся.

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Наибольшим спросом пользовались акции черных металлургов. Пару дней назад гендиректор «Северстали» пообещал продемонстрировать сильные операционные результаты во втором квартале и сказал, что дивидендная пауза не будет вечной. Сегодня же никаких новостей по сектору не было, но именно акции сталеваров выросли сильнее других. В частности, «Северсталь» подорожала на 2,5%, ММК – на 2,6%, а НЛМК – на 1,7%. Складывается впечатление, что их опережающий подъем был вызван просто отсутствием других идей.

От 240 рублей оттолкнулся вверх Сбербанк. Ранее эта отметка была сильным техническим сопротивлением росту, а после закрепления акции выше нее, согласно законам теханализа, стала поддержкой. Но принципиально ситуация по Сберу не меняется – бумага с 7 июня продолжает консолидироваться около 240 руб.

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Обычно акции Сбера первыми начинают рост в рамках формирующегося восходящего тренда. Их нейтральная динамика в последние дни говорит об уменьшении сил фондовых «быков».

Однако и падать рынок не хочет. Так, сегодня прошла информация, что полпреды стран ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций. Подробностей еще нет, но новые меры направлены на закрытие лазеек для обхода уже введенных ограничений и предусматривают санкции в отношении ряда зарубежных компаний.

Ранее аналитики называли готовящийся 11-й пакет санкций одной из причин, тормозящих рост российского рынка акций.

Но сегодня трейдеры этот факт проигнорировали, хотя не исключено, что меры могут быть болезненными.

Нефть сегодня выросла на 1,7%, превысив отметку $77 за баррель. Сильное сопротивление расположено на доллар выше.

Однако акции «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» при столь внушительном росте стоимости своей продукции весь день торговались в «красной» зоне. Перед самым закрытием торгов просадка по первым двум бумагам была выкуплена, а сильно обогнавшая их за последний месяц «Роснефть» закрылась с потерями почти в полпроцента. Инвесторы озаботились намерениями ЕС сократить покупку нефти по нефтепроводу «Дружба».

Стоит отметить, что рост нефти носил аномальный характер. Сегодня глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что с большой вероятностью повышение процентных ставок будет продолжено.

«Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года», – цитирует «Интерфакс» главу Федрезерва.

Это сильный негативный сигнал для рисковых активов, включая нефть. Рынок ждал, что ФРС еще повысит ставку в этом году, но была практически полная уверенность, что это будет сделано лишь один раз, а в следующем году регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.

В целом же Индекс Мосбиржи за среду прибавил 0,6%, сохраняя восходящий тренд. Но по ходу торгов и по характеру роста видно, что особого желания покупать нет, трейдеры готовы моментально начать фиксацию прибыли, как только для этого будет повод. Не исключено, что им станет откат нефти вниз от сопротивления.

Рубль укрепился к доллару почти на процент. Последняя сделка прошла по котировке 83,98 руб. за доллар. По характеру торгов было видно, что сегодня крупные экспортеры, которым надо в начале следующей недели уплатить налоги, увеличили продажу валютной выручки.

Спекулянты же заняли выжидательную позицию. Покупать рубль против доллара страшно, поскольку экспортные доходы России снижаются, а импорт почти восстановился до уровня начала прошлого года. Это играет не в пользу укрепления рубля.

Покупать же спекулятивно доллар также опасно, поскольку в последние дни перед окончанием срока уплаты налогов бизнесом на рынке очень часто неожиданно появляются большие объемы продаваемой валюты.

В целом же картина по паре доллар-рубль не претерпела изменений: пара продолжает консолидацию около отметки 84. Аналитики не исключают небольшого укрепления курса российской валюты вплоть до середины следующей недели, после чего ждут очередного витка ослабления рубля.