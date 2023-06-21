Минобороны РФ рассказало об отражении попыток наступления ВСУ на нескольких направлениях

В течение прошлых суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что в результате огневого поражения уничтожены один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении «умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии» отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, подчеркивается в сообщении Минобороны. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», уточнили в Минобороны.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка. «В ходе боевых действий уничтожено до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей», — говорится в сводке оборонного ведомства.

На Купянском направлении пресечена деятельность трех украинских ДРГ. «Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен», — указывается в сообщении.

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 135 украинских боевиков; восемь человек сдались в плен. На Херсонском направлении потери ВСУ составили около 60 военнослужащих.

