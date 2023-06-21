Нефть выбирает между Китаем и США, а выигрывает – Россия

Меньшее, чем ожидалось, снижение ставок в Китае, большее, чем ожидалось, повышение в Европе и возможность возвращения ФРС к увеличению ставки в июле привели к снижению цен на нефть во вторник, 20 июня. Нефть WTI опустилась на 1,8%, до 70,50 доллара за баррель. Brent, впрочем, показала гораздо более скромное снижение – всего на 0,3%, до 75,90 доллара.

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Однако уже утром в среду, 21 июня, «черное золото» вернулось к повышению: ожидания «ястребиного» выступления ФРС во второй половине дня и возможное снижение запасов нефти в США перевесили опасения по поводу спроса на сырье в Китае. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $76,25 за баррель, а на WTI – до 71,53.

«Мы ожидаем, что глава ФРС Пауэлл выступит перед Конгрессом с жестким полугодовым отчетом, отражающим средний прогноз FOMC относительно более высоких процентных ставок в ближайшие месяцы и более устойчивой инфляции в ближайшей перспективе», – говорится в заметке ANZ Research.

Тем временем Россия в значительной степени удовлетворяет спрос на нефть со стороны китайских потребителей. В целом импорт сырой нефти Китаем из России в мае вырос до рекордно высокого уровня – 2,29 млн баррелей в сутки, – поскольку нефтеперерабатывающие предприятия крупнейшего в мире импортера сырой нефти продолжают покупать российскую нефть со скидкой.

Импорт российской сырой нефти в Китай подскочил на 15,3% по сравнению с маем прошлого года и вырос на 32,4% относительно апрельского – такие данные, по сообщению Reuters, приводит Главное таможенное управление Китая. Второе место по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, за которой следуют Ирак, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом, пишет ТАСС со ссылкой на статистику китайского ведомства, в стоимостном выражении импорт нефти из России в Китай за тот же промежуток времени снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,88%, до 22,65 млрд долл.

Нефть не поддается давлению

Вчера Brent скорректировала часть бурного роста конца прошлой недели, но удержалась выше 75 долл./барр., рассказывает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Способствовали локальному охлаждению нефтяного рынка попытки доллара окрепнуть к мировым валютам и некоторое ухудшение сантимента на мировых рынках. Кроме того, на цену надавил и локальный всплеск опасений относительно КНР: представители CNPC заявили, что из-за роста спроса на электромобили спрос на нефть в Поднебесной может оказаться чуть ниже мартовских оценок.

Негативом стали также сообщения о росте поставок из Ирана в мае до 1,5 млн барр./сутки (это пятилетний максимум) и решимость Венесуэлы нарастить добычу на 15%, до 0,9 млн барр./сутки. Впрочем, указывает Локтюхов, среднесрочные ожидания по нефти остаются позитивными: КНР по-прежнему остается ключевым локомотивом спроса на нефть, а политика ОПЕК+ настраивает на то, что на рынке во 2 полугодии будет дефицит предложения топлива – даже несмотря на возможность неглубокой рецессии в развитых странах.

«Сегодня утром котировки Brent сдержанно растут. Явных триггеров для направленного движения мы по-прежнему не видим и исходим из того, что наш целевой диапазон 75–78 долл./барр. сохранит свою актуальность. Полагаем, что выход котировок из этого диапазона будет определен тональностью недельного отчета по рынку энергоносителей в США, сдвинутого на четверг из-за праздника (в понедельник в стране праздновался День освобождения рабов)», – указывает аналитик.

Российский импорт в Китай и Индию растет

Что касается поставок российской нефти в КНР, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, то данные отслеживания судов демонстрируют сильную динамику российского нефтяного экспорта. Поставки нефти морем на внешние рынки составляют около 3,6 млн б/с против 3 млн осенью прошлого года. В основном, нефть идет в Индию и Китай.

Свежая таможенная статистика из Китая показывает, что закупки российской нефти с января по май выросли на 24% и составили 42,1 млн тонн. Это, уверен аналитик, подтверждает успехи российских нефтяников по освоению новых рынков сбыта, хотя за оперативное перенаправление поставок пришлось пожертвовать их диверсификацией.

«Сейчас регуляторные риски для торговцев и покупателей российской нефти снижаются вместе с дисконтом цены Urals, что может упростить России возможность освоения новых направлений топливного экспорта. При этом Индия и Китай еще долго будут оставаться ключевыми партнерами страны в этой сфере», – уверен Игорь Галактионов.

Не будет роста без новостей

Аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин отмечает в свою очередь, что нефтяные цены сейчас интересны для покупателей. С пиковых значений прошлого года котировки марки Brent скорректировались на 45%, в этом году снижение составило 11,5%. Дополнительный бонус для Китая состоит в том, что российская нефть, согласно данным Reuters, продается с дисконтом до 20–30% от стоимости из-за западных санкций.

В целом же можно отметить, что в июне зона поддержки 71–72 долл. за баррель выдержала, и снова произошел отскок в район зоны сопротивления 76–77 долларов. В случае пробоя этого уровня нефтяным котировкам откроется дорога в диапазон $86–90 за баррель. Однако для роста нужны фундаментальные факторы, влияющие на увеличение спроса на «черное золото» – в том числе соответствующий новостной поток, который пока отсутствует.



