Объединенная станкостроительная компания увеличила выпуск оборудования в Москве на 25%

Столичная «Объединенная станкостроительная компания», которая специализируется на выпуске токарных и металлорежущих станков, на 25% увеличила выпуск продукции с января по май 2023 года по сравнению с этим же периодом прошлого. По итогам года предприятие планирует повысить показатели на 30%. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благоприятные условия для ведения бизнеса стимулируют развитие промышленных предприятий в столице: компании совершенствуют технологии, разрабатывают новые продукты и увеличивают ассортимент, пояснил руководитель департамента.

Как следует из сообщения пресс-службы департамента, Объединенная станкостроительная компания увеличила выпуск продукции за счет выросшего спроса, который возник после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков. Большая часть комплектующих – собственного производства. Дополнительным фактором стало расширение ассортимента, в котором с начала года появилось три новых вида оборудования. Таким образом, предприятие теперь производит 340 видов изделий.

По словам директора компании по маркетингу Анны Андрейчик, в этом году предприятие планирует расширить производство до 2 тыс. кв. метров. Это произойдет на фоне заключения контрактов на поставку лазерного оборудования и систем хранения с российскими компаниями и странами таможенного союза.

Предприятие «Объединенная станкостроительная компания» более 10 лет занимается производством металлообрабатывающее и складское оборудование, которое используют во многих отраслях промышленности. Сейчас в компании трудятся свыше 100 специалистов.