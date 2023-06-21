По уголовному делу против Блиновской арестованы более 30 счетов в иностранных банках

Свыше 30 счетов в зарубежных банках арестованы в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн руб. налогов.

Статья по теме: Кто попадет под прицел налоговой в 2023 году

Как пишет ТАСС со ссылкой на следователя СК в Пресненском районном суде Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста, следствие планирует также наложить арест на совместное имущество супругов Блиновских.

«За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского», — сказала представитель СК. В ближайшее время планируется допросить пять свидетелей и сделать еще 68 запросов в российские банки, добавила она.

Статья по теме: Володин нашел, куда направить налоги «бессовестных» блогеров

По словам адвоката Блиновской, блогер выплатила 30 млн руб. в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела. «Мы пытаемся погасить неуплаченный налог. На сегодняшний момент это, конечно, не так много — 30 млн рублей», — сказала защитник.

Сама Блиновская в суде заявила, что полностью признала свою вину и активно сотрудничает с СК.

Суд продлил домашний арест блогеру еще на месяц, до 26 июля.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля у границы России и Белоруссии в Смоленской области. Блогеру предъявлены обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии СК, за период с 2019 по 2021 годы Блиновская не заплатила 918 млн руб. налогов.

Наиболее известный проект Блиновской — «Марафон желаний», запущенный в 2018 году. Он представлял из себя курс из серии занятий, которые длятся около месяца. Участники тренинга составляли список желаний, которые они хотели бы воплотить в реальной жизни; подразумевалось, что после прохождения марафона человек должен ощутить в себе силу и энергию, пишет Ura.ru. Среди других проектов Блиновской — «Стань и получишь», «Финансовый марафон», «Предназначение» и «Про отношения». Средняя стоимость курсов блогера составляла от трех до десяти тысяч руб. В марте 2023 года участники проектов начали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве.