Пост нового ректора МГТУ имени Баумана занял Михаил Гордин

С октября 2021 года Гордин был исполняющим обязанности ректора вуза

Новым ректором Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана утвердили Михаила Гордина, который до этого был исполняющим обязанности ректора вуза.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Михаил Гордин окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году; он возглавлял департамент проектов переработки попутного газа ТНК-ВР и работал управляющим директором компании; был членом правления ООО «СИБУР», занимал должность гендиректора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.

У Гордина есть ученая степень кандидата технических наук. Исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана он стал 7 октября 2021 года.