Польша не смогла провести свое главное пожелание в «11-м пакете» санкций ЕС

Постпреды государств-членов ЕС согласовали очередной пакет санкций в отношении России, сообщает шведское председательство в Совете ЕС.

«Сегодня постпреды ЕС достигли согласия по 11-му пакету санкций против России», — цитирует агентство «Интерфакс» сообщение председательства.

ЕС включил в новый пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и запрет на въезд для российских прицепов с товарами, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление перед журналистами посла Польши в ЕС Анджей Садось.

По словам Садося, в новом санкционном пакете нет запрета поставок из РФ алмазов. Польша уже не первый месяц настаивает на внесении этого пункта в список ограничений, но до сих пор не добилась успеха.

Ранее европейские СМИ писали, что Еврокомиссия предложила вводить санкции против компаний, которые поставляют в Россию санкционную продукцию. Это предложение вызвало острые споры между странами Евросоюза, опасающимися, что экстерриториальный характер таких санкций еще более осложнит отношения ЕС с другими странами мира. По информации СМИ, Еврокомиссия в результате была вынуждена уже дважды смягчать формулировки своего санкционного проекта, таким образом, его объем на данный момент неизвестен, отмечает ТАСС.

Новый пакет санкций разрабатывается с начала весны. С рядом его основных положений не согласны в Будапеште. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, ЕС к настоящему моменту должен был извлечь уроки из последствий вводимых им же мер. «Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», — отмечал глава венгерского МИД. По словам Сийярто, Венгрия не согласна с дополнительными ограничениями для европейских компаний в области торговли товарами из РФ, а также с санкциями в отношении китайских компаний, которые подозревают в сотрудничестве с Россией.