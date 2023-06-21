Приватизация в России: быть или не быть?

Напомним, изначально дискуссию запустил глава ВТБ Костин, который посчитал перезапуск приватизации способом получить деньги на изменение экономической модели России в условиях новых санкций.

Вчера к обсуждению темы подключился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На пресс-подходе перед пленарным заседанием в Госдуме он заявил, что в 90-е собственность государства продавали ниже 3% от реальной стоимости. В завершении речи Зюганов обратился к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с вопросом: «Что вы собираетесь еще продавать? Промышленность вся продана».

Интересно при этом, что на мероприятии, где обсуждалась тема приватизации госсобственности с членами Правительства РФ, самого Зюганова по какой-то причине не было.

По мнению членов других партий, хаос 1990-х годов допустили как раз коммунисты, которые не смогли удержать власть в своих руках, вопреки референдуму и воле граждан СССР. Тогда к власти пришел Горбачев и было подписано Беловежское соглашение.

Как сообщил во время заседания ГД РФ лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, кроме приватизации важно привлекать и новые инвестиции. Он считает необходимым поблагодарить новых партнеров - страны и лидеров, которые не боятся направить свой инвестиционный потенциал в Россию. «Для правильных инвесторов дверь будет всегда открыта», - сказал он и добавил, что при этом никому ничего не собираются дарить.