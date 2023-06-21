Путин заявил, что наращивание потенциала ВПК будет осуществляться на российской базе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что масштабные планы по повышению потенциала «всех компонентов вооруженных сил» будут выполнены в полном объеме.

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В ходе встречи с выпускниками военных вузов глава государства заверил, что эти планы будут реализованы на «собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе».

Путин подчеркнул, что новейшие образцы российской военной техники, в том числе системы РЭБ и ПВО, а также ударные ракетные и авиационные комплексы, уже вносят вклад в решение боевых задач в ходе спецоперации.

Ранее Путин заявил, что украинская армия несет серьезные потери, из-за чего на линии соприкосновения наблюдается затишье. «Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Это связано с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике», — сказал президент. Он отметил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 245 танков и около 678 бронемашин разного типа.