Россия продолжит развитие ядерной триады — Путин

Развитие ядерной триады является залогом военной безопасности России и мировой стабильности, оно будет продолжаться.

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Об этом в ходе встречи с выпускниками военных вузов заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», идет перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой», подчеркнул президент.

«Сармат» — стратегический комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной ракеты превышает 200 т; забрасываемая масса составляет 10 т. Комплекс заменит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) ракеты «Воевода».

Как отмечают в Минобороны, «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь российских стратегических ядерных сил.

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, «Сармат» простоит на вооружении в ВС РФ не менее 50 лет; в ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать средства для перехвата ракеты.

Пуск «Сармата» был произведен на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области в апреле 2022 года. Как сообщило российское оборонное ведомство, расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки достигли целей в заданном районе полигона Кура на Камчатке.