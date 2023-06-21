С биткоином случилось то, чего уже не ждали

Ситуация с давлением регулирующих органов США на крипторынок еще недавно казалась многим если не безвыходной, то как минимум туманной. После подачи SEC (Securities and Exchange Commission – Комиссии по ценным бумагам и биржам) в суд на биржи Binance и Coinbase многие предпочли постоять в стороне от рынка. Следствием стало падение ликвидности рынка и сползание курсов криптовалют.

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Попытка решения проблемы была предпринята с довольно неожиданной стороны: поддержку крипторынку (и в первую очередь, курсу биткоина) оказали лидеры традиционного финансового мира. В последние дни новости и слухи от них раз за разом подбрасывают курсы криптовалют.

Первым стал крупнейший в мире управляющий активами BlackRock, подавший в SEC заявку на создание первого в США ETF (exchange traded fund – биржевой фонд) на спотовые биткоины. Новость об этом пришла вскоре после того, как в четверг старейшая криптовалюта обновила свой минимум с марта, опустившись до $24770. Через сутки биткоин котировался уже выше $26 тыс., а вчера вечером – впервые с мая – превысил и $28200.

Последнее движение связано уже с другими финансовыми гигантами. Объявила о начале работы криптовалютная биржа EDX, созданная при поддержке Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab. В проекте также приняли участие Sequoia Capital, Paradigm, Virtu Financial, Miami International Holdings, GTS, GSR и HRT Technology. И за считанные часы биткоин взлетел более чем на 5%.

В промежутке между этими событиями ходили еще и слухи о том, что Fidelity тоже намерена создать ETF – на спот-биткоины. При этом резко вырос ежедневный объем торгов Grayscale Bitcoin Investment Trust – с $16 млн до $80 млн.

Сейчас его управляющая компания Grayscale Investments судится с SEC, отклонившей ее заявку на преобразование этого фонда в ETF. В успех рынок не особенно верил, и Grayscale Bitcoin Investment Trust торговался с большим дисконтом к стоимости своих биткоинов. Но теперь отношение изменилось – и скидка начала быстро сокращаться.

Ранее было предпринято уже около трех десятков безуспешных попыток создания ETF на спот-биткоин – все заявки были отклонены SEC. Но ожидать от BlackRock бессмысленных действий трудно. Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Charles Schwab и прочие тоже не будут выбрасывать деньги на ветер, создавая криптобиржу во времена гонений SEC. К тому же менеджеры всех этих компаний имеют богатый опыт успешного взаимодействия с регуляторами. Возможный вывод из этого прост: они договорились. И такой вывод сделали многие.

Поведение участников истории его пока подтверждает. Так, BlackRock в своей заявке очень четко описывает все процедуры хранения, поддержания ликвидности и мониторинга цен, волновавшие SEC. Хотя в качестве кастодиана и указана гонимая регулятором Coinbase.

А EDX вообще предлагает «некастодиальную» модель: биржа не удерживает цифровые активы клиентов во время торговли. Между тем, председатель SEC Гэри Генслер давно критиковал существующие криптоплатформы именно за нежелание разделить различные части их бизнеса – кастоди, маркет-мейкерство и трейдинг.

«Мы считаем, что криптовалюта останется, но для того, чтобы она развивалась как класс активов, она должна принять правила и средства защиты инвесторов, которые существуют в традиционных финансах, – цитировал вчера Bloomberg главного исполнительного директора EDX Джамиля Назарали. – Сообщение, которое мы получили от наших инвесторов, заключается в том, что это создает нам еще больше пространства для развития.»

Биткоину перспективы появления понятных правил игры в США, как и создания ETF на него, сулят рост. И своеобразным подтверждением приближения новых времен стало то, что его доминирование (доля от общей капитализации криптовалют) превысило 50%. Это случилось впервые со времен бычьего рынка, загнавшего биткоин выше $68 тыс. в апреле 2021 года.

«Ясность регулирования будет способствовать внедрению биткоина, устраняя путаницу и беспокойство, которые сдерживали институциональных инвесторов, – написал вчера глава MicroStrategy Майкл Сэйлор. – Доминирование биткоина продолжит расти по мере того, как криптоиндустрия будет рационализироваться вокруг него и становиться мейнстримом.»

