Сергей Собянин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Тюменской области, в 1980 году окончил с красным дипломом механический факультет Костромского технологического института по специальности «Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 1989 году получил второе высшее образование, став выпускником Ульяновского филиала Всесоюзного юридического заочного института.

С 1991 по 1993 год Сергей Собянин занимал должность главы города Когалыма, в 1994 — 2000 годах был председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа I и II созывов; в 1996 году стал членом Совета Федерации, а в июле 1998-го возглавил Комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. После 2000 года занимал посты губернатора Тюменской области (2001—2005), руководителя Администрации президента (2005—2008), руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера РФ (2008—2010). Столичным градоначальником Собянин является с 2010 года.