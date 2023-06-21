Шойгу заявил, что сейчас определяется геополитическое будущее России

По словам министр обороны РФ Сергея Шойгу, западные страны ведут против России настоящую войну.

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«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», — сказал Шойгу в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

Глава Минобороны подчеркнул, что в настоящее время «решается судьба нашей родины, определяется ее геополитическое будущее».

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Украинская армия несет серьезные потери в ходе контрнаступления, из-за этого на линии соприкосновения наблюдается определенное затишье, заявил между тем президент РФ Владимир Путин.

«Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Это связано с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике», — отметил президент, отвечая на вопрос журналиста о ситуации на линии соприкосновения после встречи с выпускниками.

«Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — подчеркнул глава государства.