Илону Маску нашлась достойная пара

Основные фондовые индексы США развернулись еще в пятницу – в т. н. день «четверного колдовства», когда истекали четыре вида деривативов на индексы и акции объемом в $4,2 трлн. Тогда S&P 500 и Nasdaq Composite переписали максимумы с апреля прошлого года, но день закрыли уже в минус.

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В понедельник в США отмечали Juneteenth (день отмены рабства), так что биржи стояли трое суток. Но вчера с утра падение продолжилось так, словно и не было длинных выходных.

К вечеру индексы несколько подросли, но все равно остались в минусе: Dow Jones Industrial Average потерял 0,7%, S&P 500 – 0,5%, а Nasdaq Composite – 0,2%.

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Чего-то подобного можно было ждать. Даже после этого снижения S&P 500 прибавляет с начала года 14,3%, а Nasdaq Composite – 30,6%. Этого более чем хватило бы не на несколько месяцев, а на иной год – и некоторые аналитики считают, что и на этот тоже уже достаточно.

Так, в Citi ждут падения индекса широкого рынка вплоть до января и возвращения его на текущий уровень только через год. Даже настроенный по-бычьему стратег Oppenheimer Джон Столцфус вчера подтвердил цель S&P 500 на конец года в 4400 пунктов, хотя тот закрыл вторник почти на этом же уровне – 4389. Но есть, конечно, и сторонники версии о том, что деревья могут расти до небес.

В любом случае коррекция перекупленного рынка напрашивалась. Для S&P 500 прошлая неделя стала пятой подряд закрытой в плюс, а для Nasdaq – восьмой. Для первого это самая длинная подобная серия с ноября 2021 года, а для второго – и вовсе с марта 2019-го.

«Рынок пытается проверить, закрепятся ли недавние достижения, – говорил Reuters старший портфельный менеджер Dakota Wealth Роберт Павлик. – Рынки движутся циклично, а последнее ралли удивило многих».

Ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ) было одним из самых «узких» в истории: индексы поднимал десяток крупнейших технологических компаний. Оказалось оно и одним из самых нежданных, так что многие не успели поучаствовать в нем и пытались запрыгнуть в уходящий поезд на прошлой неделе.

На ней, по данным Refinitiv Lipper, фонды акций США получили максимальный чистый приток средств с февраля 2021 года. Это лишний раз подтвердило старое наблюдение: не столько индексы следуют за притоком средств на рынок, сколько денежные потоки публики – за результатами акций.

Ралли, впрочем, не совсем иссякло. Вчера акции Nvidia подскочили на 2,6% и переписали исторический максимум. Капитализация компании достигла уже $1,08 трлн. С начала года она прибавила 199,8%.

Подорожала на 5,3% и Tesla, у которой помимо репутации компании, имеющей отношение к ИИ, были и другие новости. Стандарт зарядных станций Tesla Supercharger стремительно превращается в США в отраслевой.

Во вторник Rivian Automotive вслед за Ford и GM заявила, что адаптирует к нему свои электромобили. Штат Техас вчера же сообщил, что компаниям, занимающимся зарядкой, теперь требуется соответствовать не только продвигаемому администрацией Байдена стандарту CCS, но и NACS от Tesla.

О поддержке последнего заявил вчера производитель зарядных устройств BTC Power, а ранее о подобных намерениях говорили ChargePoint и EVgo. Между тем 60% штекеров для быстрой зарядки в США и так уже принадлежит Supercharger.

Вытянуть в плюс весь рынок Nvidia с Tesla не смогли. Но на один из 11 секторов S&P 500 – «потребительские товары вторичной необходимости» – сил у компании Илона Маска хватило. Остальные 10 закрыли день в «красной зоне».

По расчетам CFRA, годы, когда S&P 500 показывает доходности более 10% за первые шесть месяцев, обычно заканчиваются в плюс. Но продолжения взлета индекса история явно не обещает – с 1945-го в таких случаях его годовая доходность составляла в среднем 9%.

Стратег Morgan Stanley Майк Уилсон вчера обращал внимание публики на то, что ослабление фискальной поддержки и снижение ликвидности негативно скажутся на дальнейшей динамике рынка. При этом уже в ближайшее время падающая инфляция и высокие ставки снизят прибыль компаний. И это не говоря о надвигающейся рецессии.

«Учитывая наш фундаментальный взгляд на экономический рост, нам трудно принять нынешний ажиотаж, – написал он клиентам. – Если, как ожидается, рост во втором полугодии вновь ускорится, то бычий нарратив, используемый для поддержки цен на акции, подтвердится. Если нет, то многих инвесторов может ожидать очень грубое пробуждение, учитывая широкий круг рисков, которые мы наблюдаем».