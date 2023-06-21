В Москве стартует фестиваль мирового балета Бенуа де ла Данс

Президент - выдающийся хореограф Юрий Григорович. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

«Для артистов балета Приз Бенуа – это не только профессиональная оценка их работы, но и важная ступенька в карьере. Поэтому, конечно, сегодня – очень волнительный день и для всех членов жюри, и для меня тоже. Думаю, нам предстоят жаркие споры. Ну а уже завтра имена новых лауреатов будут торжественно объявлены во время Церемонии вручения Приза Бенуа-2023 на Исторической сцене Большого театра» - рассказала журналистам Светлана Захарова.

В составе жюри Приза Бенуа-2023: Светлана Захарова, Леонид Сарафанов, Гульжан Туткибаева, Тиён Рю, Сесилия Кершь, Фей Бо, Виенгсей Вальдес.

На встрече также присутствовали почетные гости, партнеры и руководители Фестиваля: советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь» Захар Азаров, вице-президент Международной ассоциации музыкальных критиков Виктор Игнатов, Председатель Правления РОО «Центр Бенуа» Регина Никифорова.

Все члены жюри выразили благодарность за приглашение принять участие в этом фестивале и сказали, что для них огромная радость — приехать в Москву и побывать в Большом театре.

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз «Benois de la Danse» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.