В Пекине возмутились словами Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Пекин считает безответственным заявление президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».

Об этом пишет «Интерфакс».

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Речь идет о высказывании Байдена по поводу инцидента с китайским аэростатом, сбитым в феврале над США. «Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это было серьезным конфузом для диктатора, который не знал, что произошло», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию. Глава государства заявил, что в момент инцидента лидер КНР «был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще там был».

Также президент США призвал «не беспокоится относительно Китая», который, по его словам, «испытывает реальные экономические трудности». Байден при этом отметил, что Си Цзиньпин стремится к нормализации отношений с Вашингтоном, на что указывают результаты недавнего визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена.

Как заявила представитель китайского МИД Мао Нин, подобная риторика нарушает дипломатические протоколы. «Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая», — подчеркнула представитель китайского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, высказывания американского лидера являются «открытой политической провокацией».