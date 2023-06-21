В Запорожской области задержали несколько человек по подозрению в работе на спецслужбы Украины

Управление ФСБ по Запорожской области сообщило о задержании нескольких жителей Мелитополя по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов.

«Сотрудниками управления выявлены жители города Мелитополь, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что целями злоумышленников были представители органов власти Запорожской области; теракт планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от украинских спецслужб.

УФСБ опубликовало оперативное видео с задержанием трех человек, которые рассказали, что в их обязанности входила слежка за чиновниками и передача сведений в ГУР Минобороны Украины.

По местам жительства подозреваемых обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по его производству, а также данные, свидетельствующие о работе этих лиц на украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В понедельник, 19 июня, ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в отношении руководства Запорожской области со стороны ГУР Минобороны Украины. Уточнялось, что украинские спецслужбы планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска. Был установлен сотрудник ГУР, руководивший завербованными жителями региона; задержана его пособница.