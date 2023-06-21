Великобритании грозит ипотечная катастрофа

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, уговаривая банки помогать владельцам домов, попавшим в тяжелое финансовое положение, одновременно с этим исключает возможность дополнительной правительственной поддержки ипотеки, ставка по которой впервые в этом году достигла 6%. Население королевства, между тем, требует от правительства «положить конец ипотечным ужасам».

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В преддверии ожидаемого на этой неделе повышения британским центробанком учетной ставки Сунак заявил: правительство намерено придерживаться утвержденного плана, согласно которому Лондон хочет во что бы то ни стало снизить инфляцию в королевстве вдвое. Это значит, что домовладельцам не стоит рассчитывать на дальнейшую поддержку по ипотеке. Жесткую позицию правительства по этому вопросу подтвердил и пресс-секретарь премьера: он, сообщает Independent, заявил, что несмотря на рост ставки ему неизвестно ни о каких планах по продолжению оказания помощи по ипотеке. Представитель Сунака подчеркнул, что правительство оказывает вполне достаточную помощь населению в эти нелегкие времена и привел в пример субсидии по оплате счетов за электроэнергию.

Но все же, понимая опасность ситуации для социальной стабильности, Риши Сунак и его министры хотят переложить эту помощь на финансовую систему. Они уговаривают банки усилить поддержку населения, о которой шла речь на так называемом «саммите по ипотеке», который состоялся в декабре 2022 года.

Теневой министр финансов – лейборист Рейчел Ривз – позицию кабинета, естественно, критикует. Она считает, что правительство должно помогать людям, которые рискуют лишиться домов, потому что их счета по оплате ипотеки в этом году могут вырасти на несколько тысяч фунтов стерлингов.

Либеральные демократы тоже считают, что катастрофу может предотвратить только прямая поддержка правительства семей, оказавшихся в очень стесненном финансовом положении из-за ипотеки.

Обстановка на ипотечном рынке сейчас действительно очень тяжелая. Ставка по двухлетней ипотеке достигла 6,01%. Прошлый раз такой высокой она была почти год назад – после того, как Лиз Трасс представила осенью 2022 года свой знаменитый минибюджет. Ожидается, что Bank of England, который без особых успехов продолжает бороться с высокой инфляцией, вновь поднимет 22 июня учетную ставку – скорее всего, на очередные четверть процента, до 4,75%. Это будет означать автоматический рост расходов для владельцев ипотек с переменной ставкой.

Главный банк Британии, напомним, с декабря 2021 года, когда ставка была 0,1%, поднимал ее уже 12 раз и довел до 4,5%. Прогнозы по повышению учетной ставки основываются в том числе и на более высоком, чем ожидалось, росте зарплат в первые три месяца 2023 года. Некоторые эксперты считают, что регулятор продолжит повышать ставку и может довести ее со временем даже до 6%.

Между тем, в следующие полтора года (т.е. до конца 2024 года) заканчивается, по данным UK Finance, срок действия приблизительно 2,4 млн ипотек с фиксированной ставкой. Многих владельцев таких ипотек ожидает шок, когда они увидят цифры в договорах о продлении ипотеки.

Не согласны с позицией правительства по ипотеке и многие консерваторы. Так, депутат парламента Люси Аллен призывает Банк Англии не повышать учетную ставку и предупреждает, что королевство ждет «ипотечная катастрофа с ужасными последствиями», и что ситуация будет только ухудшаться.

Канцлер (министр финансов) Джереми Хант объясняет критикам, что альтернативы болезненному повышению ставки нет, потому что главная задача властей сейчас состоит в том, чтобы обуздать инфляцию. Премьер-министр Риши Сунак понимает озабоченность и тревоги британцев – по крайней мере, он сам это недавно заявил. Но он тоже считает, что борьба с инфляцией и уменьшение ее вдвое сейчас для Великобритании важнее всего.

«Это лучший и самый главный способ, при помощи которого мы сможем понизить цены и ставки для населения, – заявил он, выступая в передаче «Доброе утро, Британия!». –У нас есть четкий план, как этого добиться. Этот план эффективен, поэтому мы должны во что бы то ни стало его выполнять.»

Надо сказать, что некоторые эксперты по недвижимости даже считают поддержку ипотеки потенциально способной ухудшить ситуацию на рынке.

Но население Соединенного Королевства, как нетрудно догадаться, такую помощь в большинстве своем поддерживает. Согласно последнему опросу YouGov, таковых оказалось 54% респондентов, тогда как против поддержки выступили всего 29%, то есть почти вдвое меньше.