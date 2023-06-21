Все средства российского юрлица Google переведены на счет ФССП

Федеральная служба судебных приставов в апреле 2023 года сняла со счетов российского юрлица Google все средства.

Об этом говорится в отчете ООО «Гугл» за 2022 год. Уточняется, что деньги были переведены на депозитный счет службы в качестве обеспечительной меры по судебным искам.

Сообщается, что на 31 декабря 2022 года остаток денежных средств и их эквивалентов составлял 375,5 млн руб. против 3,09 млрд на конец 2021-го и 11,4 млрд на конец 2020-го.

По состоянию на 31 декабря 2022 года на остаток денежных средств ООО «Гугл» был наложен арест. В прошлом году году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд руб., уточняется в документе.

С конца 2021 года за многократное нарушение российского законодательства на Google дважды накладывались оборотные штрафы, их общая сумма составила почти 30 млрд руб. Помимо этого, миллионные штрафы назначались за неудаление запрещенного контента на платформах Google, в том числе YouTube.

В июне прошлого года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство, в сентябре арбитражный суд ввел в отношении IT-гиганта процедуру наблюдения.

В 2022 году выручка российского юрлица Google рухнула на 82%, до 24,17 млрд руб., чистый убыток корпорации составил 10,18 млрд руб.