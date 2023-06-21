Маск предпочтет Индию Китаю

Владельца Tesla и самого богатого человека планеты, по его собственным словам, «невероятно волнует будущее Индии». Он уверен, что Индия сейчас является самой перспективной экономикой среди крупных страна нашей планеты.

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«Я – фанат Моди, – признался Илон Маск в видеоинтервью, которое он дал после встречи с Нарендрой Моди в Нью-Йорке и которое было опубликовано на странице индийского премьер-министра в YouTube. – Он хочет работать на благо Индии, хочет помогать новым компаниям, но в то же самое время печется о выгоде своей страны.»

Маск и Моди не встречались восемь лет. До Нью-Йорка (Нарендра Моди прилетел в США с официальным визитом) они беседовали с глазу на глаз на заводе Tesla в Фримонте, Калифорния.

В ходе своего первого визита в США индийский премьер, кроме встречи с президентом Байденом, намерен встретиться с лидерами оборонной промышленности и IT-сектора: Тимом Куком, Сундаром Пичаем, Сатьей Наделлой и другими.

Моди, уверен Маск, по-настоящему печется об Индии и убеждает лидеров американского бизнеса делать большие инвестиции в индийскую экономику. «Мы планируем инвестировать в Индию и сейчас пытаемся выбрать подходящий момент», – сказал американский бизнесмен.

Нетрудно догадаться, что индийский рынок для Tesla не менее важен, чем китайский. Размерами от китайского он уже не отличается, потому что Индия недавно обошла Поднебесную по численности населения, хотя, конечно, уровень жизни и доходов населения в Индии ниже, чем в КНР. Очевидным плюсом Индии, равно как и вызовом для западного бизнеса, включая, естественно, Маска, является то, что этот почти полуторамиллиардный рынок остается (по крайней мере, для Tesla) сейчас пока еще terra incognita.

«Каждая американская компания, у которой есть в Индии “дочка”, демонстрирует самый высокий рост, – объясняет значимость Индии один из директоров Kotak Mahindra Asset Management Нилеш Шах, – Американские инвесторы должны понимать, что от партнерства между США и Индией выигрывают обе стороны.»

Маск собирается посетить Индию, страну огромных возможностей, в следующем году по приглашению премьер-министра и с большим нетерпением ждет поездки. Очень вероятно, что результатом станет строительство в Индии одной из мегафабрик Tesla.

В Индии много солнца, поэтому Tesla сможет инвестировать в «чистую» энергетику и, в первую очередь, в «солнце» и «ветер». У Индии, в частности, радужные перспективы в развитии солнечной энергетики. Для выработки электроэнергии, достаточной для такой громадной страны, требуется от 1 до 2% ее площади. Считается, что задача эта вполне выполнима.

«Индия будет для Tesla очень многообещающим рынком, – объясняет Шах, – потому что в Китае ее судьба будет такой же, как у остальных американских автопроизводителей, по всем статьям уступивших китайским конкурентам.»

