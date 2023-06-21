Европа проиграла Китаю битву за катарский газ

Менее чем за год Доха и Пекин заключили два крупных долгосрочных контракта на поставки сжиженного природного газа. Катарская энергетическая компания QatarEnergy и китайский нефтегазовый гигант China National Petroleum Corporation (CNPC) подписали контракт, по которому катарцы будут ежегодно в течение 27 лет поставлять в Китай по 4 млн тонн СПГ.

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Азиатские покупатели явно опережают европейских конкурентов в обеспечении своей энергетической безопасности при помощи газа из Катара, пишет Reuters.



Кроме СПГ, CNPC также покупает долю в грандиозном проекте расширения производственных мощностей огромного газового месторождения Северное. После окончания двухэтапного проекта в 2027 году Катар увеличит производство СПГ с нынешних 77 млн тонн до 126 млн тонн, то есть на 64%. На церемонии подписания контракта глава QatarEnergy Саад аль Кааби, который также возглавляет министерство энергетики Катара, рассказал, что китайские партнеры покупают 5% акций одной из технологических линий СПГ с годовой мощностью 8 млн тонн газа.

«Сегодня мы подписали два соглашения, которые укрепят наши и без того прочные связи с одним из наиболее важных газовых рынков планеты, ключевым для катарских энергоносителей», – заявил Кааби.

Это вторая крупная сделка между Катаром и Китаем: в ноябре 2022 года QatarEnergy подписала такой же долгосрочный контракт с китайским энергетическим гигантом Sinopec. Китайцы будут получать по 4 млн тонн СПГ в течение 27 лет. Они также купили 5% от восьмимиллионной технологической линии СПГ на месторождении Северное.

В борьбе за катарский газ Азия – за счет готовности подписывать долгосрочные контракты – явно обходит Европу, которая отказалась от российского газа и сейчас отчаянно нуждается в замене. По словам Саада аль Кааби, переговоры с Дохой ведут и другие азиатские покупатели.

5-процентные доли в технологических линиях СПГ Доха выдает только «самым важным партнерам», к которым, в первую очередь, судя по всему, относятся китайские компании. Первым таким партнером в апреле этого года стал Sinopec. Катар готов подписывать подобные соглашения и с другими нефтегазовыми компаниями, но при этом у QatarEnergy должно остаться не менее 75% акций проекта расширения месторождения Северное, смета которого оценивается как минимум в 30 млрд долларов.

Что касается Китая, то Катар является для него идеальным партнером, особенно с учетом того, что отношения Поднебесной с США и Австралией, еще двумя ведущими экспортерами СПГ, в последнее время сильно испортились. На фоне обострения геополитической обстановки китайские энергетические компании проявляют очень большой интерес к инвестициям в энергетику Катара.

По словам Саада аль Кааби, в основном работать с доходами от продажи газа с месторождения Северное будет катарский суверенный инвестиционный фонд Qatar Investment Authority (QIA), активы которого составляют 445 млрд долларов.

«Думаю, наибольшая часть доходов, полученных от расширения месторождения Северное, будет поступать в фонд будущих поколений в QIA, – объяснил катарский министр. – Таким образом, мы обеспечиваем будущее катарского народа.»