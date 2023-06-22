Акции дня: трейдеры скупают бумаги «Совкомфлота» ради дивидендов

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 22 июня вышли бумаги «Совкомфлота» (ТМК). За день бумаги подорожали на +3,18% до 92,35 рублей за штуку.

Интерес трейдеров спровоцирован желанием получить дивиденды по результатам 2022 года, на которые направят 10,189 млрд рублей или 4,29 рубля на одну обыкновенную акцию (дивдоходность на четверг +4,65%). Реестр закроется 5 июля.

Дополнительным поводом для роста котировок могла стать новость о том, участники судоходной отрасли предлагают ввести новые меры поддержки в виде отмены НДС и увеличения судового утилизационного гранта. В Минфине в свою очередь предлагают продлить существующие меры господдержки в виде налоговых льгот и страховых взносов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,12% до 2815,83 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,15% до 1056,18 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:16 мск составила 73,87 долларов за баррель (-4,10%). Российская валюта слабела – 84,05 руб. за доллар.