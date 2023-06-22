Американские брокеры устали бояться

Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в комитете палаты представителей по финансовым услугам, получил возможность исправить впечатление, созданное его недавней пресс-конференцией. И он попытался доказать рынку, что настрой Федрезерва не такой уж и «голубиный», как показалось кому-то после паузы в подъеме ставки.

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Экономика США остается, по его версии, стабильной, несмотря на все усилия ФРС, направленные на снижение инфляции. Пауэлл отметил, что считает эту борьбу главным приоритетом, и до ее окончания еще далеко. Так что ставки будут расти. И рынок поверил – правда, не совсем в то, что было сказано.

Оцениваемая срочным рынком вероятность подъема ставки в июле, по данным CME, сейчас даже чуть снизилась – с 77% до 72%. Зато углубилась инверсия доходности US Treasuries, считающаяся предиктором рецессии.

Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла – и впервые с марта стала более чем на 100 базисных пунктов выше доходности десятилетних. В том месяце на фоне банковского кризиса инверсия достигала 111 б.п. – максимума с начала 1980 годов.

Так что речь Пауэлла доказала главным образом то, что он таки доведет дело до рецессии. И это было заслугой не только регулятора, но и настроя рынка. Еще в пятницу основные фондовые индексы США перешли к падению – вчера шел третий его день. Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%, S&P 500 – 0,5%, а Nasdaq Composite – 1,2%.

Но и «индекс страха» Уолл-стрит – Cboe Volatility Index (VIX) падал одновременно с акциями, что довольно необычно. Он достигал вчера 13,1 пункта – минимума с января 2020 года.

Конечно, это не обещает обвала, подобного случившемуся три года назад из-за пандемии. Но медвежьим знаком, свидетельствующим о редкой самоуспокоенности инвесторов, это быть может. О том же говорят и другие признаки.

Так, AllianceBernstein вчера отмечала, что настроения достигли чрезвычайно оптимистичного уровня. Ее Composite Sentiment Indicator (CSI) впервые с ноября 2019 года пересек ключевой уровень – +1 стандартное отклонение.

«Мы рассматриваем крайние бычьи настроения как тактический сигнал к осторожности, поскольку глобальная доходность акций исторически была отрицательной в среднем в течение 4–6 недель после такого сигнала к продаже», – написал во вторник стратег этой управляющей компании Марк Дайвер.

Согласно еженедельному опросу Investors Intelligence, процент оптимистичных консультантов и редакторов финансовых бюллетеней вырос до 54,3%. Это максимум с ноября 2021 года – месяца, когда Nasdaq достиг своего, с тех пор не покоренного, пика. Доля «медведей» упала до 20% – самого низкого уровня с января 2022 года, когда был зафиксирован исторический максимум и разворот S&P 500 и Dow.

Бывали в ходе различных пузырей, конечно, и более яркие цифры. Но на фоне растущих максимальными темпами с 1980 годов ставок и приблизившейся перспективы рецессии – это редкий оптимизм. А ведь после мощного ралли с одной стороны и падения доходов корпораций с другой, еще и коэффициент P/E (цена/прибыль) S&P 500 вышел на максимум с сентября 2021 года.

Сами оптимисты, разумеется, в этом оснований для беспокойства не видят. Но акции семи крупнейших технологических компаний, которые и обеспечили взлет индексов, уже ушли в минус.

Nasdaq 100 упал к закрытию среды на 1,4%, а от пика вторника – на 2,7%. C начала года, впрочем, он все еще в плюсе на очень весомые 35,9%. Державшиеся до последнего лидеры ралли – Nvidia и Tesla – потеряли вчера 1,7% и 5,5% соответственно, но с января прибавляют колоссальные 194,5% и 110,6%.

«Похоже, рынок переводит дыхание после мощного начала месяца, – говорил вчера Reuters главный стратег Carson Group Райан Детрик. – Исторически июнь не очень сильный месяц для акций, но в этом году он может стать одним из самых сильных за всю историю, так что небольшой перерыв в росте акций – это совершенно нормально.»

«Не очень сильный месяц» это мягко сказано. Согласно The Stock Trader’s Almanac, с 1950 года S&P 500 в июне в среднем приносил всего 0,1%, а индекс Dow и вовсе уносил 0,2%. Сейчас первый из них в плюсе с начала месяца на 4,4%, а второй – на 3,2%. Но и до конца июня есть еще семь торговых дней.

«Параболические движения редко заканчиваются спокойной или поэтапной консолидацией, – писал вчера главный технический аналитик BTIG Джонатан Крински. – Они часто завершаются равносильной противоположной реакцией. Мы рассматриваем движение Nasdaq и акций ведущих технологических компаний с конца мая как параболическое, и потому подозреваем, что спад будет столь же впечатляющим.»

