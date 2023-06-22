АПЛ «Белгород» с ядерными беспилотниками примут на вооружение в 2023 году

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение ВМФ РФ уже в текущем году.

Как передаёт РИА Новости, об этом главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявил на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Он, в частности, напомнил, что носителями «Посейдонов» являются экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» (проект 09852), спущенная на воду на заводе «Севмаш», а также штатная АПЛ «Хабаровск», которая сейчас строится в цехах этого завода.

«Как президент и сказал, в этом году примем», – пообещала Евменов.

О разработке «Посейдона» президент РФ Владимир Путин впервые рассказал в ещё в 2018 году в своём послании Федеральному собранию. По словам российского лидера, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать широкий спектр вражеский целей, среди которых авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктура.

Как писал «Эксперт», ранее Евменов заявил, что все строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат и корвет будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».