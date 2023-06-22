Байден сдал товарищу Си козырного политического туза

Похоже, президент Байден испортил весь эффект от поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Хотя, конечно, – и это признают сами американцы, – особенно и портить-то было нечего.

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Естественно, сам госсекретарь Блинкен пытался делать хорошую мину при плохой игре и говорил, что после его встреч с главой китайского МИД Цинь Ганом и президентом Си Цзиньпином наметилось улучшение отношений между США и КНР. Но если оно и наметилось, то продолжалось совсем недолго – всего сутки, до того момента, как Джо Байден назвал товарища Си «диктатором». И это при том, что сам Байден в последнее время не раз говорил о необходимости улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином, которые сейчас находятся на самом низком за все время существования уровне.

Президент Байден заявил на митинге по сбору средств для своей избирательной кампании, что Си очень смутился и растерялся, когда китайский воздушный шар шпион отклонился от курса, оказался над территорией США и был сбит. Кстати, Блинкен в понедельник, 19 июня, предложил китайцам забыть об этом инциденте (именно после него госсекретарь отменил поездку в Пекин).

«Это сильный конфуз для диктаторов», – заявил со своей привычной улыбкой глава США, имея в виду, конечно, Си Цзиньпина, о реакции которого на инцидент с воздушным шаром он говорил. Хотя Байдену следовало бы помнить, что Си – самый сильный китайский лидер после Мао Цзэдуна. Полгода назад его избрали Генсеком КПК на третий пятилетний срок, чего в КНР не было полвека.

Одним перлом о «диктаторе» выступление Байдена в Калифорнии, впрочем, не ограничилось. Американский президент глубокомысленно заявил, что у китайской экономики большие и реальные трудности. Напомним, ранее Джо Байден неоднократно говорил о Китае как о стране диктатуры и автократии, руководить которой, естественно, должен диктатор и автократ. Нынешняя характеристика отличается от его предыдущих высказываний тем, что, во-первых, она была значительно более прямой, чем раньше, а во-вторых, Байден выдал ее на следующий день после окончания визита Блинкена в Пекин.



Искать объяснение странному, мягко говоря, поведению американского президента бессмысленно. Нельзя исключать и того, что Байжен о поездке Блинкена вообще не знал. Хотя, конечно, гораздо логичнее выглядит версия, что он просто забыл о визите госсекретаря в Китай, хотя глава Госдепа и ездил туда по его заданию налаживать отношения между двумя странами.



Китайцы славятся выдержкой и терпением, но жесткая реакция Пекина на очередной ляп – а иначе слова Джо Байдена назвать трудно – последовала незамедлительно. Представитель МИД КНР Мао Нин, например, назвала слова американского президента «крайне абсурдными» и «безответственными». Она заявила, что они очень сильно искажают факты, нарушают дипломатический протокол и являются оскорблением политического достоинства Китая.

«Они (слова Байдена) являются откровенной политической провокацией», – сказала она на брифинге в МИД КНР.

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на вопрос, повлияют ли слова Байдена о Си на будущие контакты между китайскими и американскими официальными лицами, уклончиво ответил, что в позиции Вашингтона в отношении контактов с Пекином ничего не изменилось.

Эксперты тоже в основном призывают не драматизировать ситуацию. Действительно, к ляпам президента США все давно привыкли, но по-человечески понять Си Цзиньпина, если он откажется в будущем встречаться с Джо Байденом, конечно, можно. Впрочем, это маловероятно, потому что отношения между двумя главными экономиками слишком важны не только для них самих, но и для всей планеты, чтобы ставить их в зависимость от чуши, которую часто несет 80-летний старик с явными признаками деменции.

Но каждый инцидент такого рода дает в руки Поднебесной и ее правителей козырные карты для экономического и политического торга.