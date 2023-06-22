«Биток» пробил $30 тыс. Куда теперь?

Всего за неделю ситуация на крипторынке радикально изменилась – снижавшиеся в течение двух месяцев котировки многих токенов перешли к росту. Биткоин, только в прошлый четверг обновивший минимум с марта на $24770, вчера достиг $30737, впервые с середины апреля превысив круглую отметку $30 тыс.

Статья по теме: С биткоином случилось то, чего уже не ждали

Показанный рост более чем на 13% за 24 часа и на 24% менее чем за неделю – заметный результат даже по меркам этого рынка. Тем более, что это уже далеко не какая-то невесомая пустышка – капитализация биткоина сейчас близка к $600 млрд. Компания, которая стоит столько, вошла бы в мировой топ 10, хотя для полноценной мировой валюты этой цифры и маловато.

Показательно, что вчерашний взлет произошел на фоне снижения большинства фондовых индексов. Обвалившие акции заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о высоком инфляционном давлении и предстоящем повышении ставок биткоин просто проигнорировал. Между тем, еще недавно общим местом были рассуждения о его чувствительности к денежно-кредитной политике.

Но это было до последних событий. Неожиданная подача крупнейшим управляющим мира BlackRock на прошлой неделе заявки на создание спотового ETF (exchange traded fund – биржевой фонд) на биткоин привела к быстрой реакции рынка. На SEC (Securities and Exchange Commission – Комиссию по ценным бумагам и биржам) уже обрушился шквал аналогичных заявок от конкурентов.

Ранее регулятор около 30 раз отклонял подобные просьбы разных управляющих, но BlackRock – это не кто попало. У него огромный опыт и прекрасный послужной список в области общения с SEC. Ему обычно не отказывают, да и сам он не станет подавать заявку, если понимает, что это бесполезно.

«Когда крупнейший в мире управляющий активами делает такой шаг, другие обращают на это внимание, потому что ставки в гонке за ETF на биткоин очень высоки, – говорил вчера Bloomberg президент консалтинговой фирмы The ETF Store Нейт Герачи. – Не было абсолютно никаких признаков того, что SEC готова одобрить ETF на биткоин. Вероятное предположение – BlackRock может что-то знать.»

Теперь и те, кто уже подавал заявки ранее, и те, кто на это не решался, готовят документы. Но достаточно и одного BlackRock. Под его управлением находится более $9 трлн, а вся капитализация крипторынка – сейчас $1,17 трлн.

На биткоин из этой суммы вчера вечером приходился $631 млрд из. Но надо учитывать, что только порядка 10% из всех биткоинов сейчас находится на биржах. И компании, создающие ETF нового типа, на начальном этапе будут конкурировать за монеты на сумму всего порядка $60 млрд.

«Вероятность того, что SEC одобрит ETF Blackrock на биткоин, высока, – написал в своем ежедневном отчете руководитель отдела исследований Matrixport Маркус Тилен. – ETF может быть одобрен к сентябрю–октябрю 2023 года и привлечет $10 млрд в течение 3 месяцев и $20 млрд в течение 6 месяцев, что ощутимо поддержит цену биткоина.»

Такое соотношение при определенных условиях способно не то что поддержать котировки, а привести к взрывной переоценке биткоина. Тем более, если в игру вступят конкуренты Blackrock. Даже сейчас на криптобиржах порой случаются flash-pump – короткие сильные взлеты из-за сбоев с мгновенной ликвидностью. Вчера, например, вышел по-настоящему эпический – биткоин на бирже Binance.US на несколько секунд взлетал до $138 тыс. Кто знает, быть может, через год эта цифра и не будет восприниматься, как сбой?

«Мы уже сломали серьезный нисходящий тренд, который начался в апреле этого года и продолжался около 2 месяцев, – говорил вчера CNBC глава отдела международных рынков CoinDCX Виджай Айяр. – Так что большинство трейдеров настроены, как минимум, на тестирование уровня $32 тыс. Его прорыв открывает дорогу на $36 тыс., а затем и на $45–48 тыс.»

