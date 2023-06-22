Число погибших после прорыва плотины Каховской ГЭС увеличилось до 46

Число погибших после повреждения Каховской ГЭС выросло до 46.

Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что речь идет о погибших на территории левобережной части Херсонской области, которая находится под контролем РФ.

«По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы», — цитирует агентство представителя экстренных служб.

В ночь на 6 июня из-за ударов ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Произошло обрушение водосливных затворов и здания станции, ранее уже сильно пострадавших от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований, начался неконтролируемый сброс воды. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани, в регионе был введен режим ЧС. Всего эвакуированы более восьми тыс. человек.

Власти Херсонской области региона оценили ущерб от разрушения станции в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб.