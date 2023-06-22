Газ: Европа подложила Азии свинью и рискует получить ее обратно

Цены на газ в Европе и Азии взаимосвязаны. В последние две недели в Европе они росли из-за технических проблем на заводах по производству сжиженного газа (СПГ) и месторождениях в Норвегии – самом крупном сейчас поставщике газа на континент. Речь идет об СПГ-терминале в Хаммерфесте и заводах на полуострове Нихамна и в Коллснесе на острове Ой. Кроме того, сейчас проходят запланированные ремонтные работы на морском месторождении Осеберг.

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К проблемам в Норвегии добавился и сезонный рост цен на газ, связанный с ростом потребления электроэнергии на охлаждение зданий и помещений в жаркую погоду.



В результате, пишет Bloomberg, газовые фьючерсы TTF с поставкой в следующем месяце торговались в середине дня 21 июня в Амстердаме по 38,57 евро за МВт-час (405 евро за тысячу кубометров). Это на 54% дороже тех 25 евро, которые стоил МВт-час три недели назад.



«Цены TTF находятся в волатильном состоянии из-за череды проблем с поставками норвежского трубопроводного газа», – пишут авторы анализа.

Конечно, события на европейском газовом рынке не могли не повлиять на цены глобального рынка СПГ. В результате скачка цен в Европе существенно выросли спотовые цены на сжиженный газ и в Азии, говорится в аналитическом обзоре Rystad Energy.

«Несмотря на относительное спокойствие на азиатских газовых рынках цены на газ сейчас волатильны, – отмечают эксперты Rystad. – Причина – в росте цен фьючерсов TTF.»

На прошлой неделе спотовые цены на СПГ в Азии прервали продолжавшееся несколько недель снижение и взлетели до трехмесячного максимума. К примеру, спотовая цена газа с доставкой в августе в Северную Азию (Китай, Япония и Южная Корея) подскочила на 50% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 13,5 долларов за миллион британских термических единиц (473 доллар или 431 евро за тысячу кубометров).

Такой высокой цены на газ в Азии не было с середины марта – он стоит сейчас на 6,4%, дороже, чем в Европе. Следовательно, экспортеры СПГ будут отдавать предпочтение азиатским покупателям перед европейскими, и это приведет к обострению конкуренции между континентами.

Но преимущество, в отличие от прошлого года, будет у покупателей из Азии.