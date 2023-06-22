Кабмин решил выделить из ФНБ почти 42 млрд руб. на проект по росту выпуска Ту-214

Правительство приняло решение о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около 42 млрд руб. на развитие проекта по росту выпуска среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов Ту-214.

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Об этом на совещании по авиастроению в Казани рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне — это выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — сказал глава российского кабмина, говоря о Ту-214.

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В общей сложности реализация проекта потребует 83 млрд руб.; по словам Мишустина, оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы «Ростеха».

Мишустин пояснил, что для технологического оснащения производства потребуется до 27,4 млрд руб., для строительства и реконструкции складских помещений — 22 млрд; еще 10 млрд руб. пойдет на обеспечение послепродажной поддержки лайнера, в том числе закупку тренажеров и модернизацию.

По словам премьера, облигационные займы «Ростеха», которые предлагается задействовать в реализации проекта, можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых.

Предполагается, что принятые решения позволят выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 ежегодно к 2027 году, нарастив производство до половины этого объема уже в 2025-м.

Мишустин подчеркнул, что проект по серийному выпуску Ту-214 очень важен, и напомнил о планах производить с 2025 года по 10 лайнеров в год. «Но спрос на такую технику сейчас гораздо выше. И исходя из того, что мы сегодня увидели и обсудили, я рассчитываю, что Казанский завод справится с бОльшим объемом», — сказал премьер.

Он отметил, что решение согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.