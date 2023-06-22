Китай потребовал от США извиниться за оскорбление Си Цзиньпина и пригрозил последствиями

Пекин расценивает слова главы Белого Дома Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию.

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Об этом говорится в заявлении представителя посольства КНР в Вашингтоне, выдержки из которого цитирует CNN.

«Байден ранее ясно говорил о том, что США уважают китайскую систему и не стремятся изменить её, но недавние безответственные заявления о нашей политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны», – заявил диплома.

В этой связи он призвал Вашингтон отказаться от высказываний Байдена. В противном случае, как предупредил посол, США ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.

Как ранее писал «Эксперт», накануне представитель МИД Мао Нин заявил, что Пекин считает безответственным заявление Байдена, назвавшего Си Цзиньпина «диктатором».

Напомним, речь идёт о словах президента СГА по поводу инцидента с китайским аэростатом, сбитым в феврале над Америкой.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьёзно. Это было серьёзным конфузом для диктатора, который не знал, что произошло», – сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию.