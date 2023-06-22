Комбат Ходаковский рассказал, кому принадлежит главная заслуга провала контрнаступления ВСУ

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР), командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, кому принадлежит главная заслуга провала контрнаступления ВСУ.

По его мнению, украинская армия не достигла «выдающихся успехов» на фронте благодаря российским военнослужащим, защищающим оборонительные рубежи. Он подчеркнул, что нам стоит немалых усилий сдерживать наступление ВСУ, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

Комбат при этом отметил, что на линии противостояния уже 17 дней идёт жестокие бои. Так, в одной из десантных бригад, которая отражает атаки ВСУ, «от первоначального состава осталось не слишком много».

«Потери в личном составе замещает пополнение, – пояснил он. – Например, мой знакомый заместитель командира десантной бригады из штаба спустился в окопы, понимая, что только так он сможет укрепить не всегда мотивированных солдат — и они стоят и бьются».

Слабым местом ВСУ Ходаковский считает слабую подготовку экипажей. По его словам, когда выясняется, что готовили экипажи управлять западной техникой всего пять дней, то, «становится ясно, кто управляет западными гробами на поле боя», так как экипаж за такой короткий срок едва успевает изучить основные кнопки и рычаги.

Несмотря на это, комбат предостерёг всех от «опасного заблуждения» делать выводы, что противник «в принципе не способен на успехи».

«Это не так. Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней», – резюмировал Ходаковский.

Как ранее писал «Эксперт», Ходаковский назвал главный недостаток украинского наступления. Согласно его мнению, основная причина неуспеха ВСУ – низкая мотивация украинских военных.

