Мария Багреева: «Экономика страны и Москвы обрели устойчивость»

- Здесь, на площадке ВЭБа, мы много говорим о городской экономике. Это важный трек, и кто как не Москва может рассказать о главных трендах в этой сфере. Что поменялось в прошлом году и что происходит сейчас?

- Прошлый год был непростой для экономики страны в целом. У большинства экспертов были довольно негативные ожидания относительно экономических трендов. Но сейчас мы видим, что показатели стабилизировались. Они демонстрируют, что и экономика страны, и экономика города Москвы обрели устойчивость.

Сегодня мы находимся в периоде структурной трансформации. У нас существенным образом растёт городская промышленность. Понятно, что город Москва — это город плотной городской застройки. Здесь практически нет крупных и экологически грязных производств. Московская промышленность в основном работает в сфере высоких технологий.

С начала этого года мы видим, что индекс производства обрабатывающих отраслей по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 8,5%. Предприятия очень быстро перестраиваются, пытаются заполнить ниши западных компаний, ушедших с рынка. Для российской промышленности наступает «золотой век».

Остальные отрасли экономики также активно растут. Самые позитивные показатели у нас показывает финансовый сектор. В прошлом году он оказался под ударом санкций. В этом году банки выходят на прибыльность. Мы видим это по стабильному росту налоговых поступлений и по отчетности компаний за первый квартал.

Хорошую динамику уже не первый год показывает строительство. Речь не только о вводе жилья, но и о крупных инфраструктурных проектах. Более 11% роста демонстрирует сфера потребительских услуг.

- Мы, кстати, много на площадке ВЭБа слышали о сфере услуг. О том, как она развивается, опережая другие сектора, и о том, что будет дальше, например, в таких секторах, как туризм. Москва тоже производит впечатление туристического центра. Пока нельзя сказать, что у нас не продохнуть от туристов. Они комфортно встраиваются в нашу каждодневную жизнь. Но тем не менее — чувствуется ли этот приток, и есть ли особые проекты, которые город реализует?

- Приток чувствуется. У нас 2019-й, доковидный год был рекордным с точки зрения туризма. Город посетили 25 млн туристов. Это огромное количество людей. Прошлый год уже показал рост относительно ковида — порядка 18 млн туристов побывали в Москве. Конечно, сейчас изменилась география туристических поездок. Больше к нам приезжают россияне, то есть развивается внутренний туризм. Но мы сейчас также видим перспективы и для развития зарубежного туризма. Большой интерес демонстрируют азиатские страны. Поскольку мы являемся еще и деловой столицей России, у нас также много представителей делового туризма.

- Какие основные вызовы вы сейчас видите на будущий год в текущих условиях для экономики Москвы? Здесь много упоминалось о кадрах, ресурсах, о конкуренции за человека. Есть ли такая проблема и какие ещё стоят на повестке?

- В последние годы Москва очень быстро развивается и растёт. Каждые 10 лет мы прирастаем на миллион человек — это огромное количество жителей. Москва притягательна для перемен — в городе можно найти интересную и высокооплачиваемую работу, а это один из главных факторов для людей, которые хотят переехать.

Помимо работы, конечно, всех интересует инфраструктура и комфортная городская среда. Говоря об инфраструктуре, я имею в виду не только, например, транспорт — это ещё и качественное развитие социальной инфраструктуры — в первую очередь здравоохранение, образование, коммунальная сфера, то есть полный спектр городских услуг и сервисов, которые в городе можно получить. Второе, не менее важное, — городская среда. Это комфортные пространства, возможность качественно проводить своё свободное время с детьми, заниматься спортом. Сегодня Москва достаточно широко занимается всеми этими направлениями.

Как мы это делаем? У нас один из основных инструментов — городской бюджет. Все направления и расходования средств, которые у нас есть. Если посмотреть на структуру городского бюджета в последние годы, мы увидим, что порядка 40% средств ежегодно мы направляем на так называемые мероприятия развития. Что это такое? Это и строительство, и капитальные ремонты, и закупка оборудования, все то, что так или иначе способствует развитию города. В первую очередь, это крупные инфраструктурные транспортные проекты. Вы видите, как развивается городской транспорт в последнее время — сокращается время в поездке на работу, повышается комфорт.

Существенный фактор, который влияет на среду, — это и повышение качества услуг, это закупки оборудования. Город активно над этим работает. Мне кажется, что если мы будем сохранять этот баланс и за счёт городского бюджета вкладываться и в текущие важные направления, и в развитие, это позволит нам балансировать экономический рост.

Сегодня один из трендов, влияющих на развитие городов, это, конечно, кадровый потенциал, потому что мы понимаем, что высококвалифицированные специалисты — это основной городской ресурс, а у нас в Москве среди занятых — 95% квалифицированные специалисты, более половины из них – высококвалифицированные. Кадры, образованные люди — ключевой ресурс. Учитывая текущие демографические тенденции и рекордно низкий уровень безработицы, мы понимаем, что кадры — это то, над чем нужно работать, их нужно привлекать в экономику города.

- У ВЭБ.РФ есть очень интересный индекс качества жизни в российских городах. Где вы видите себя на этой конкурентной шкале? Помимо бюджета города, какие ещё инструменты для финансирования вы используете для больших проектов?

- Конечно, мы следим за всеми рейтингами, индексами, которые так или иначе учитывают качество жизни, в первую очередь в Москве. Мы стараемся очень внимательно смотреть за параметрами, которые учитываются при расчёте, чтобы понимать, на каких направлениях нам нужно сфокусироваться, чтобы действительно качество жизни в городе выросло. ВЭБ — очень хороший интегральный показатель, учитывающий практически все сферы жизни. В развитии города мы не фокусируемся на чём-то одном, мы стараемся соблюсти баланс.

Что касается финансирования, конечно, такую же большую роль играют инвестиции, но самое важное — это внебюджетные источники. Это то, насколько бизнес и институты развития готовы инвестировать в городские проекты. Я благодарна бизнесу, который верит в будущее Москвы и инвестирует. Мы видим ежегодно это по темпам инвестиций. Это правильный и приятный тренд.