Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Минобороны РФ на брифинге 22 июня сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект был поражён, цель удара достигнута.

На Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены 4 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Северное и Первомайское (ДНР). Уничтожено более 185 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и БМП. В районах населённых пунктов Северск и Авдеевка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа ВР РФ отразили две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое и Макаровка. В районах населённых пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены 3 боевые бронированные машины и БМП.

На Запорожском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое. Общие потери ВСУ на данных направлениях составили свыше 110 боевиков, 8 боевых бронированных машин 4 БМП, 2 танка, 2 автомобиля и 2 гаубицы Д-20.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка. В районах населённых пунктов Синьковка и Новоселовское уничтожены 2 украинские ДРГ. Потери ВСУ составили до 30 боевиков, 2 автомобиля, бронетранспортёр и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Красно-Лиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями подразделений ВС РФ, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» успешно отражены пять атак ВСУ в районах населённых пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Серебрянка. В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность 3 украинских ДРГ. Уничтожено свыше 135 боевиков, 3 пикапа, 2 БМП, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 45 украинских боевиков, 2 автомобиля и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе населённого пункта Весёлое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехвати пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и 2 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 15 БПЛА в районах населённых пунктов Двуречное (Харьковская область), Кременная, Червоная Диброва (ЛНР), Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье (ДНР), Любимовка, Мирное (Запорожская область) и Червоный Маяк (Херсонская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 240 вертолётов, 4 740 БПЛА, 426 ЗРК, 10 278 танков и других боевых бронированных машин, 1 129 боевых машин РСЗО, 5 193 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 11 110 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провёл президент РФ Владимир Путин, сообщил об огромных потерях Киева в ходе украинского контрнаступления. Согласно обобщенным данным за 4-21 июня, поступивших от разных ведомств, потери личного состава составили уже более 13 тыс. человек.

Кроме того, были уничтожены 246 танков, в том числе западных 13; 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП и 59 западных машин; 443 бронированные машины; 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, из них 48 западных 48; 42 установки РСЗО; 2 единицы ЗРК; 10 тактических истребителей; 4 вертолёта; 264 БПЛА и 424 единицы автомобильной техники ВСУ.