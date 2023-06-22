ОАК сдвинула сроки поставки трех новых Ил-114 из-за необходимости доработать моторы

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не сможет выполнить в установленные изначально сроки первый и на данный момент единственный твердый контракт на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) трех новых региональных самолетов Ил-114-300 на сумму 4,32 млрд руб.

Как пишет РБК со ссылкой на знакомый с производственными планами госкорпорации источник, ОАК не успевает их построить до конца 2023 года.

Представитель ОАК Станислав Зуев подтвердил перенос сроков выполнения контракта, не уточнив, как будет скорректирован договор. «По выполнению действующего соглашения мы находимся в тесном взаимодействии с заказчиком», — добавил он.

Региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300, рассчитанный на 68 пассажиров является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

Первый полет прототип Ил-114-300 совершил 16 декабря 2020 года. Через две недели после этого ГТЛК заключила контракт на поставку трех серийных машин со сроком поставки 31 октября 2023 года. Из общей суммы контракта 4,32 млрд руб. компания оплатила примерно 90%, или 3,88 млрд руб.

Летом 2021 на авиасалоне МАКС входящая в ОАК компания «Ил», ГТЛК и единый дальневосточный перевозчик «Аврора» подписали соглашение о намерениях на 19 Ил-114-300 с возможным началом поставки в 2023 году. Однако в августе 2021 года в Подмосковье потерпел катастрофу прототип военно-транспортного самолета Ил-112В, который, как и Ил-114-300, оснащается турбовинтовыми моторами ТВ7-117СТ производства компании «ОДК-Климов». В ОАК предположили, что причиной инцидента стало возгорание правого двигателя. Сроки выпуска самолета было решено скорректировать с тем чтобы доработать ТВ7-117СТ.

Запустить программу Ил-114-300 в мае 2016 года поручил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам авиастроения, на котором обсуждались перспективы создания в России новой модели самолета для региональных пассажирских перевозок.