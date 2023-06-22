Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провёл президент РФ Владимир Путин, сообщил об огромных потерях Киева в ходе украинского контрнаступления.

Согласно обобщенным данным за 4-21 июня, поступивших от разных ведомств, потери личного состава составили уже более 13 тыс. человек, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что Россия ведёт подсчёт техники, которую противник уже утратил на роле боя, получая информацию от Минобороны, Пограничной службы ФСБ, а также от департамента военной контрразведки ФСБ и от Росгвардии».

«На сегодняшний день мы владеем данными, что с 4 по 21 июня были уничтожены: танков 246 единиц, в том числе западных 13; боевые бронированные машины и бронеавтомобили – 595 единиц, в том числе БМП – 152 единицы, западных – 59; боевые бронированные машины – 443 единицы; орудия полевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных 48», – сообщил Патрушев.

Также российские военные в ходе контрнаступления ВСУ уничтожили 42 установки РСЗО, 2 единицы ЗРК, 10 тактических истребителей, 4 вертолёта, 264 БПЛА и 424 единицы автомобильной техники.

Ранее «Эксперт» писал, что на том же совещании министр обороны Сергей Шойгу проинформировал, что к концу текущего месяца в России будет сформирована резервная армия, в ближайшее время появится армейский корпус, они получат более 3 700 единиц техники.